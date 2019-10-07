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تعليم

شعب لا يعرف المستحيل.. ندوة بجامعة القاهرة احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة اليوم

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 01:01 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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ياسمين سامي
تنظم جامعة القاهرة، احتفالية بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، الساعة 12 ظهر اليوم، الاثنين، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والنواب، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

وتتضمن الاحتفالية ندوة بعنوان "شعب لا يعرف المستحيل"، يشارك فيها الكاتبان الصحفيان ابراهيم حجازي أحد ضباط حرب أكتوبر، وعبده مباشر المراسل الحربي للأهرام في حرب أكتوبر، يعقبها حفل فني لأوركسترا وكورال جامعة القاهرة.

وأشار الدكتور محمد عثمان الخشت، إلى أن جامعة القاهرة حريصة على إحياء ذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة التي تعد فخر لكل مصري وملحمة عربية، استطاع خلالها جيش مصر أن يسترد كرامته وأرضه ويعيد الثقة لكل العرب.
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