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بين الناس

طريق الموت.. أهالى مرسى علم يناشدون بازدواج طريق قفط - القصير

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 09:25 ص
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن أحمد فتحى أحمد، من أهالى مرسى علم ،في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم ازدواج طريق قفط القصير الواقع غرب مدينة القصير محافظة البحر الأحمر.

وقال فى رسالته : إن الطريق رايح جاى مناشدا المسئولين بالعمل على جعل الطريق مزدوجا بالتزامن مع زيادة الحركة عليه وحتى لا يتحول إلى طريق للموت .

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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