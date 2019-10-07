طريق الموت.. أهالى مرسى علم يناشدون بازدواج طريق قفط - القصير

استغاث المواطن أحمد فتحى أحمد، من أهالى مرسى علم ،في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم ازدواج طريق قفط القصير الواقع غرب مدينة القصير محافظة البحر الأحمر.



وقال فى رسالته : إن الطريق رايح جاى مناشدا المسئولين بالعمل على جعل الطريق مزدوجا بالتزامن مع زيادة الحركة عليه وحتى لا يتحول إلى طريق للموت .



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