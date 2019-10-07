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رياضة

رجال أمريكا يحصدون ذهب سيف المبارزة.. لقب فرق السيدات إنجليزي

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 05:06 ص
صدى البلد
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ايهاب عيد
حصد رجال الفريق الأمريكي، الذهب فى منافسات سيف المبارزة ببطولة العالم لرواد السلاح المقامة حاليا باستاد القاهرة بمشاركة 46 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وفاز الأمريكي مارك لوندبرج بالمركز الأول لمرحلة 50 عاما وتلاه الإيطالي ستيفانو لانشوتى ثانيا ثم الامريكى تماس فيدوفزسكى والايطالى اوليفر امريش فى المركز الثالث.

أما مرحلة 60 عاما فقد توج بها الامريكى جوشوا رانيان وتلاه ثانيا الفرنسي جيسا كاس ثم الايطاليان البرتو فيرا وباولو بوسي فى الترتيب الثالث.

وتمكن الفريق الانجليزى للسيدات من الفوز بلقب سيدات سيف المبارزة فى منافسات الفرق والمكون من براون وديفيدسون وفريث ومورييس وناريي ووالاس.

وجاء فى المركز الثانى الفريق الألماني وتبعه ثالثا المنتخب الأمريكي.
رجال أمريكا يحصدون ذهب سيف المبارزة.. لقب فرق السيدات إنجليزي
رجال أمريكا يحصدون ذهب سيف المبارزة.. لقب فرق السيدات إنجليزي
رجال أمريكا يحصدون ذهب سيف المبارزة.. لقب فرق السيدات إنجليزي
رجال أمريكا يحصدون ذهب سيف المبارزة.. لقب فرق السيدات إنجليزي
رجال أمريكا يحصدون ذهب سيف المبارزة.. لقب فرق السيدات إنجليزي
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