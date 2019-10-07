Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

رائحة كريهة وأمراض.. أهالى كفر غطاطى بالجيزة يطالبون بتطهير الترعة

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 02:35 م
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
شكا المواطن مبروك برارة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم تطهير ترعة غطاطي بكفر غطاطى بالجيزة.

وقال فى رسالته: نطالب نحن سكان منطقة كفر غطاطي بالهرم بسرعة تطهير ترعة غطاطي وذلك بسبب الرائحة الكريهة وانتشار الأمراض بين أهالي المنطقة.

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أهالي قرية الخضيرات يطالبون بتطهير ترعة بخانس وإزالة التعديات

أهالي قرى البدرشين بالجيزة يطالبون بتطهير الترع

نفق لعبة ببشتيل يتحول لمقلب قمامة

تعبنا من الروائح الكريهة.. شكوى من انتشار القمامة بشارع سليم الأول فى الزيتون.. صور

تعبنا من الحشرات.. أهالى عزبة رزق يطالبون بردم ترعة القرية .. صور

أطنان من القمامة والحيوانات النافقة تحاصر ميدان طه حسين بمغاغة

ترشيحاتنا

تصريح مثير للمرشد الإيراني عن مظاهرات العراق.. اقرأ ماذا قال

أول تعليق لعمرو السولية بعد إصابته واستبعاده من المنتخب

انتبه.. 9 أمور أوصى بها رسول الله تحميك من حسد الأقارب

طريقة اقتصادية لعمل عجة الطعمية بالمنزل بمذاق لا يقاوم

أخبار الرياضة ليلا .. ثغرة تنقذ الزمالك أمام جينيراسيون.. أزمة في قائمة منتخب مصر .. ميكروباص ألميريا

موعد أول مباراة رسمية لمنتخب مصر تحت قيادة البدري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على البحر..راندا البحيرى تودع الصيف بفستان أبيض

مرات الأب ...تصرف صادم من سيدة بحفل زفاف ابنة زوجها.. شاهد ما فعلت

بمجوهرات راقية.. دنيا بطمة تستعرض أناقتها فى أحدث ظهور لها