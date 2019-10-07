رائحة كريهة وأمراض.. أهالى كفر غطاطى بالجيزة يطالبون بتطهير الترعة

شكا المواطن مبروك برارة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم تطهير ترعة غطاطي بكفر غطاطى بالجيزة.



وقال فى رسالته: نطالب نحن سكان منطقة كفر غطاطي بالهرم بسرعة تطهير ترعة غطاطي وذلك بسبب الرائحة الكريهة وانتشار الأمراض بين أهالي المنطقة.



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