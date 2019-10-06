المركز الثقافي بطنطا يعرض أفلاما وثائقية عن انتصارات حرب أكتوبر.. صور

نظم نادى السينما بالمركز الثقافي بطنطا عروض أفلام وثائقية عن انتصارات أكتوبر حيث عرض النادى فيلم المحارب لرواد المركز وذلك فى إطار الاحتفال بالذكرى ال ٤٦ لإنتصارات أكتوبر المجيدة للتوعية الزائرين ونشر مبادىء الفكر والتوعية ورفع الانتماء الوطني .



فى المقابل أصدر جابر سركيس مدير هيئة قصور الثقافة بالغربية اليوم توجيهاته الى مديري القصور والإدارات بالضرورة تدشين سلسله من الندوات التوعوية والحوارية حول معارك الانتصار العظيم وترسيخ مبادىء حب الوطن والانتماء .



وشدد مدير هيئة قصور الثقافة على ضرورة دعوة كافة الشخصيات العامة والقيادات ورموز المجتمع والصحفيين والإعلاميين للترويج للأهداف لتلك الندوة ونشر مبادىء الأمة المصرية القوية .



وجدير بالذكر أن المسرح الثقافي بطنطا نظم احتفالية وأوبريت غنائي تضمنت ملامحه عرض لكافة الكلمات الوطنية التى تهدف الى تأصيل دور الجيش المصري فى حفظ أمن واستقرار الوطن .

