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رياضة

وديا ...طهطا يستضيف شبان قنا غدا استعدادا للممتاز ب

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 10:33 م
طهطا
طهطا
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رباب الهوارى

يلتقى غدا فى الثالثة عصرا ، الفريق الأول للكرة بنادى طهطا ، بقيادة بركات إبراهيم المدير الفنى ،نظيره نادى شبان قنا بقيادة كمال الزين ، فى المباراة الودية التى تجمعهما على ملعب الأول ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد بدوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادى طهطا ، قد دخل معسكرًا مغلقا لمدة أسبوع بالإسماعيلية تحت قيادة الكابتن بركات إبراهيم المدير الفني للفريق استعدادا للموسم الجديد ، بدوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد .

وقد تخلل المعسكر بعض اللقاءات الودية للحكم على مستوى اللاعبين والوصول للقوام الأساسي الذي سيمثل نادي طهطا في الموسم الجديد بدورى القسم الثانى، ولعب الفريق مع الشهداء وكهرباء الإسماعيلية والمريخ البورسعيدى .

.
وأكد بركات إبراهيم المدير الفنى لنادى طهطا ،أن المعسكرات الودية التى خاضها الفريق خلال الفترة الماضية تمثل له وللجهاز الفنى أهم مراحل الإعداد للحكم على قدرات ومستوى اللاعبين الذين تبحث عنهم الإدارة والجهاز الفنى لتمثيل طهطا فى القسم الثانى للموسم الجديد بغض النظر عن النتائج من فوز أو خسارة.
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