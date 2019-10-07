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اقتصاد

غدا.. افتتاح الدورة الأولى لمجلس الأعمال المصري - الكوري

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 04:56 ص
مصر وكوريا
مصر وكوريا
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ولاء عبد الكريم
أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين، عن انطلاق فعاليات الدورة الأولى لمجلس الأعمال المصري الكوري بتشكيله الجديد برئاسة المهندس خالد نصير وبمشاركة 20 شركة كورية، غدا الثلاثاء.

ومن المقرر أن يشارك في افتتاح أعمال المجلس وزير التجارة والصناعة ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ووزير المالية وسفير كوريا الجنوبية بالقاهرة يون يوتشول ووفد من كبري الشركات الكورية يضم نحو 20 شركة تعمل فى مجالات متنوعة.

كما يشارك فى جلسات المجلس المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وأعضاء المجلس من الجانبين ولفيف من رجال الأعمال المصريين والكوريين.

وقال المهندس خالد نصير، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الكوري، عضو جمعية رجال الأعمال، إن اجتماع المجلس يشارك فيه مجموعة من المنظمات الحكومية فى كوريا منها وزارة الخارجية الكورية وغرفة التجارة والصناعة الكورية، ووكالة ترويج التجارة والاستثمار الكورية، والمعهد الكوري للاقتصاديات الصناعية والتجارة ، والمعهد الكوري للصناعات البيئية والتكنولوجيا.

وأضاف "نصير"، أن نحو 20 شركة تعمل في قطاعات مختلفة ترغب في بحث فرص الاستثمار فى مصر والتعاون مع القطاع الخاص المصري فى مشروعات عقارية وسياحية وإنتاجية وصناعية متنوعة.

وأشار إلى أن المجلس سينظم لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال فى البلدين علي هامش فعاليات الدورة الأولي للمجلس، مضيفا أن الاجتماعات تتضمن جلسة خاصة عن فرص الاستثمار فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يشارك فيها المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى جلسة خاصة عن مستقبل صناعة المنسوجات في مصر لاستعراض فرص التعاون مع الجانب الكوري فى هذا القطاع.

وأوضح أن الشركات الكورية التي تتطلع لدراسة السوق المصرية وعقد شراكات مع رجال الأعمال المصريين تعمل فى في القطاعات التشييد والاستشارات الهندسية، الخدمات المالية ، السياحة والفندقة ، أجهزة الإضاءة LED ، المنسوجات ، صناعة البوليستر ، المحارق الخاصة بالمخلفات الطبية والصناعية والعضوية بجانب الآلات والمعدات الزراعية ومنها الجرارات الزراعية.

وأكد "نصير" أن الفترة المقبلة ستشهد تنشيط دور مجلس الأعمال المشترك كإحدى الآليات الداعمة للتعاون الاقتصادى والتجارى والصناعى بين البلدين وتشجيع الاستثمارات الكورية وجذبها للدخول إلى السوق المصرية خاصة فى المجالات الإنتاجية والصناعية لتغطية احتياجات السوق المحلية والتصدير.

جدير بالذكر أن حجم التبادل التجارى بين مصر وكوريا حقق العام الماضى نسبة زيادة كبيرة بلغت 52.5 % حيث سجل 2 مليار و160 مليون دولار مقارنة بنحو مليار و416 مليون دولار خلال عام 2017.
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