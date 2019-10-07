مياه الصرف الصحي تغرق مدرسة السلام في كوم حمادة.. صور

استغاث المواطن بلال المؤذن، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وجود طفح لمياه الصرف الصحى بمنطقة كوم حمادة محافظة البحيرة داخل مدرسة السلام الابتدائية



وقال فى رسالته: مدرسة السلام الابتدائية بقرية البريجات مركز كوم حمادة محافظة البحيرة، تعانى بصفة مستمرة من طفح المياه بجانب سور المدرسة وتستمر لأيام عديدة دون تحرك لنزحها، مسئولية نزح الشوارع تقع على المحليات بكل المقاييس، لم نجد أي تحرك على الإطلاق مع العلم أنه يوجد محول كهربائي بجوار المدرسة وتجاهل المياه وارتفاعها سيؤدي لكارثة رهيبة تهدد ألف طفل بالمدرسة، هذا جرس إنذار قبل فوات الأوان حيث صعق كولدير بمدرسة دمشلي طفلا وأرداه قتيلا على الفور وهناك ذعر وخوف من الأهالي على أطفالهم من توحش الإهمال، نناشد محافظ البحيرة التدخل لمنع كارثة محققة قبل حدوثها.



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