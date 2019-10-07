اليوم.. المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 3.75 مليار جنيه

يطرح البنك المركزى المصرى، اليوم الإثنين، نيابة عن وزارة المالية، سندات خزانة بقيمة 3.75 مليار جنيه.



وتبلغ قيمة الطرح الأول 2 مليار جنيه، لأجل 5 سنوات، تستحق فى 10 سبتمبر 2024، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 1.75 مليار جنيه، لأجل 10 سنوات ، تستحق فى 10 سبتمبر 2029.



ووصل سعر الفائدة على آخر عطاء سندات لأجل 5 سنوات، تم طرحه بعد قرار خفض الفائدة إلى 13.7% كأقل سعر، و14.4 % كأعلى سعر، و14.35% كمتوسط.