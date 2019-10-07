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اقتصاد

اليوم.. المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 3.75 مليار جنيه

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 09:10 ص
البنك المركزى المصرى
البنك المركزى المصرى
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قسم الاقتصاد
يطرح البنك المركزى المصرى، اليوم الإثنين، نيابة عن وزارة المالية، سندات خزانة بقيمة 3.75 مليار جنيه.

وتبلغ قيمة الطرح الأول 2 مليار جنيه، لأجل 5 سنوات، تستحق فى 10 سبتمبر 2024، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 1.75 مليار جنيه، لأجل 10 سنوات ، تستحق فى 10 سبتمبر 2029.

ووصل سعر الفائدة على آخر عطاء سندات لأجل 5 سنوات، تم طرحه بعد قرار خفض الفائدة إلى 13.7% كأقل سعر، و14.4 % كأعلى سعر، و14.35% كمتوسط.
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