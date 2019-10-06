أول تعليق من مدرب إف سي مصر بعد خطف نقطة ثمينة من الزمالك

كشف عبد الناصر محمد المدير الفني لفريق إف سي مصر عن رضاه بالتعادل مع الزمالك في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



وأكد المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي أنه واجه فريقا كبيرا بحجم الزمالك ينافس على كل البطولات، والحصول على نقطة من اللقاء أمر مهم جدا قبل فترة التوقف.



وأكد المدير الفني أن الزمالك عانى من الغيابات الكثيرة خاصة في وسط الملعب لاسيما غياب طارق حامد، وشدد على أنه مع احترامه لزيزو إلا أن الأخير مهامه هجومية أكثر وليس مثل طارق حامد.



وأشار المدير الفني إلى أنه دفع بمحمد جمال أبو تريكة للاستحواذ على الكرة نسبيا وهو ما فعله اللاعب ونجح فريقه في إدراك التعادل، وشدد على أن اللاعبين استفاقوا بعد الهدف وكان لديهم احساس بقدرتهم على التسجيل في المباراة، مضيفا أن فريقه قدم مباراة كبيرة وقادوا اللقاء مثلما أرادوا.



وأضاف: أن مشوار الدوري لا يزال طويل ولكن نقطة التعادل من الزمالك تمنح الفريق الثقة، وشدد على أنه سيعالج السلبيات خلال فترة التوقف، مضيفا ان اف سي مصر كان قادرا على الفوز في نهاية اللقاء في حالة تسجيل أحمد الشيخ للانفراد .

