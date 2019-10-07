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اقتصاد

بمشاركة مصر.. وكالة الطاقة الذرية تعقد مؤتمرا لمعالجة تغير المناخ .. اليوم

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 07:01 ص
الوكالة الدولية للطاقة
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
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وكالات
تستضيف الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤتمر الدولي المعني بتغير المناخ ودور الطاقة النووية اليوم الاثنين ويستمر ٤ أيام.

وذكرت الوكالة الدولية ، في بيان لها، أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سوف تشارك في تنظيم المؤتمر بالتعاون مع الوكالة الذرية ، وسوف يوفر المؤتمر منتدى لمناقشة جوانب الطاقة النووية كمصدر للطاقة منخفضة الكربون ودورها في مكافحة تغير المناخ.

أضافت أنه يشارك في هذا المؤتمر حوالي 500 مشارك ، يمثلون 72 دولة و 17 منظمة دولية ، وسيلقي الكلمة الافتتاحية المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية كورنيل فيروتا ، وأن كبار المسئولين من مصر والأرجنتين والبرازيل والصين وفرنسا والمجر والهند ومنغوليا والمغرب والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وأوزبكستان سوف يلقون كلمات في المؤتمر.

وأشارت إلى أن المؤتمر سوف يتضمن جلسات عامة وحلقات نقاش وفعاليات جانبية وجلسات تفاعلية ومعارض تقدم الاتجاهات العالمية والتقنيات النووية المبتكرة للمساعدة في تحقيق أهداف التخفيف من آثار تغير المناخ.

وذكرت أن موضوعات المؤتمر تشمل أيضا تطوير سياسات الطاقة التي تحقق أهداف تغير المناخ وزيادة مساهمة الطاقة النووية في التخفيف من تغير المناخ وتطوير ونشر تكنولوجيات الطاقة النووية المتقدمة لزيادة استخدام الطاقة منخفضة الكربون وتشكيل مستقبل الصناعة النووية في تنظيم أسواق الطاقة ، وتعزيز التعاون الدولي في نشر الطاقة النووية وإشراك أصحاب المصلحة.
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