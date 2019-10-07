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بين الناس

مواطن يشكو انقطاع مياه الشرب عن منطقة عرب سلام فى المعصرة

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 03:59 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن أحمد مصطفى، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انقطاع مياه الشرب عن منطقة شارع السادات المعصرة عرب سلام.

وقال فى شكواه: أعانى من انقطاع مياه الشرب عن منزلى والمنازل المجاورة، وتم عمل العديد من الشكاوى لشركة المياه ولكن دون جدوى، أرجو من سيادتكم التصرف فى هذا الأمر وهذا رقم تليفونى للتواصل 01226400159

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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