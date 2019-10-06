اخبار الرياضة.. ميتشو يتلقى مكالمة بعد هدف نادي مصر.. بيان حاسم من اتحاد الكرة.. ساسي يكشف سر تراجع مستواه.. كهربا يعود إلى مصر

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالآتي:- تلقى الصربي ميتشو، المدير الفني للزمالك، مكالمة هاتفية أثناء مباراة الفريق أمام نادي مصر المقامة حاليًا على ملعب استاد السلام الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز، وذلك بعد هدف التعادل الذى تلقاه الزمالك فى الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.- حرص التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك الكشف عن السبب وراء تراجع مستواه في الفترة الأخيرة مع الفريق.- انتقد حازم إمام نجم الزمالك السابق، المدير الفني لنادي الزمالك ميتشو عقب نهاية الشوط الأول أمام نادي مصر والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.- انتهت أحداث المباراة بين فريقي الزمالك وإف سي مصر بالتعادل لهدف لكل منهما ، في المباراة التي جمعت الفريقين ، على ملعب السلام في الجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.- نشر محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب أفيس البرتغالى، صورة عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بعد عودته إلى مصر مرة أخرى.- تعرض محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب لإصابة بكدمة فى الأنكل عقب مشاركته أمس أمام فريق ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي.