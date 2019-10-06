غير مؤثر.. لاعب ليفربول السابق يقلل من غياب محمد صلاح عن الفريق

قلل الإيرلندي جاسون ماكاتير لاعب نادي ليفربول السابق، من تأثير غياب الجناح المصري محمد صلاح على الفريق، وذلك بعد إصابته أمس.





وكان محمد صلاح تعرض لإصابة في القدم، وذلك بعد تدخل عنيف من حمزة تشودري لاعب نادي ليستر سيتي، في المباراة التي جمعتهما أمس في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.





وقال ماكاتير في تصريحات لجريدة "ذا ريسينج بوست"، "لقد تساءل الناس عن سر قوة ليفربول، لكنني لا أرى أنهم أقوى من مانشستر سيتي، أخرج أي لاعب من تشكيلتهم، ستجد من يعوضه، لديهم بدائل في جميع المراكز، لكن في ليفربول، كان يورجن كلوب قادرًا على خلق مراكز للاعبي فريقه غير مراكزهم، لتعويض الغيابات".





وأضاف "ماكاتير"، "أعتقد أن اللاعب الوحيد الذي لا يمكن تعويضه هو روبيرتو فيرمينو، لننسى أمر محمد صلاح وساديو ماني، فيرمينو هو الذي يجعل كل الأشياء يسير للأفضل، أعتقد أنه في حالة خسارة ليفربول فيرمينو، فسيكون غيابه له تأثير أكبر من غياب صلاح أو ماني، انظر لأدائه في مباراة السوبر الأوروبي أمام تشيلسي".





يذكر أن ليفربول يحتل صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة متقدمًا عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بفارق 8 نقاط، وذلك بعد نهاية 8 جولات في البريميرليج.