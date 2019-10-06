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رياضة

جدل حول الوقت بدل الضائع .. الزمالك يرفض هدية حكم مباراة إف سي مصر

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 10:43 م
نادي مصر
نادي مصر
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عمرو ابوبكر
رفض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك هدية حكم المباراة التي أقيمت أمام منافسه إف سي مصر، حيث قدم حكم المباراة للزمالك 10 دقائق وقت بدل من ضائع والنتيجة تعادل إيجابي هدف لكل فريق.

أعلن الحكم الرابع لمباراة الزمالك واف سي مصر عن 6 دقائق وقت محتسب بدل من ضائع، ولكن استمرت المباراة دون إهدار للوقت لمدة 10 دقائق وقت بدل من ضائع، مما أثار غضب الجماهير.

وعلى الرغم من استقرار نادي الزمالك داخل منطقة الجزاء ولكن لم يستطيع ان يسجل هدف الفوز، بل أخطأ أحد المدافعين وأهدى كرة لمهاجم نادي مصر الذى فشل فى تسجيل هدف بعد تألق محمد عواد ليفلت الزمالك من هزيمة كادت أن تزيد خصومة الجماهير معه، بعدما أهدر مهاجم فريق مصر هدية محمد عبد السلام مدافع الزمالك، ولم يسجل هدف الفوز على الأبيض في الدقيقة 97 من الوقت المحتسب بدل من ضائع.

وصرح محللو قنوات أون سبورت عقب انتهاء المباراة أن، يوجد العديد من الأخطاء التي ارتكبها حكم المباراة في الـ 10 دقائق الأخيرة، ومما ذكر أن يوجد لمسة يد داخل منطقة جزاء نادي مصر من أحد لاعبي الزمالك توقف المباراة ولكن لم يحتسبها على الرغم من قربه من اللعبة.

وبعد هذا التعادل حقق نادي مصر العديد من الأرقام الجديدة عليه، حيث أنه سجل أول هدف له في الدوري الممتاز، وحصد نقطة ثانية في البطولة، وتواجد في المركز الخامس عشر من الدوري الممتاز ليواصل مشواره في المسابقة.

ولم يستطع الزمالك أن يتخطى بيراميدز والمقاولون اصحاب المركز الثاني والثالث بالتعادل مع الأبيض في النقاط برصيد 7 نقاط، وتواجد الأبيض في المركز الرابع متزيلًا للمربع الذهبي.
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