وصفة شعبية لـ علاج ألم الأسنان

تساعد بعض النباتات فى تخفيف ألم الأسنان وفى مقدمتها القرنفل والكركم، حيث يحتويان على مواد فعالة فى قضاء على الميكروبات وعلاج الالتهابات والتقليل من حدة الألم لذا فكلاهما يعد مثاليا لعلاج ألم الأسنان واللثة .



وقدم موقع " medicalnewstoday" علاج الم الاسنان واللثة من خلال عمل وصفة القرنفل او الكركم حيث كلاهما يعد بنفس الخطوات.



- امزج شكل مسحوق الكركم أو القرنفل مع كمية صغيرة من الماء الدافئ حتى يصبح مثل العجينة.

- ضع بعض العجينة مباشرة على موقع الم اللثة.

- اترك العجينة لمدة بضع دقائق ، ثم اشطفها بعيدًا.

يمكن استخدام العجينة كلما دعت الضرورة للمساعدة في تخفيف الألم.

