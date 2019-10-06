الجامعات اليوم.. الشروط المطلوبة للالتحاق بـ بعثات وزارة التعليم العالي.. أسيوط توضح حقيقة قيامها بتوزيع أسطوانات عطلانة على الطلاب.. ومبادرة بالقاهرة للتشجيع على القراءة

الجامعات اليوم

جامعة أسيوط توضح حقيقة قيامها بتوزيع "اسطوانات عطلانة" على الطلاب خذ كتاب .. مبادرة بجامعة القاهرة لتشجيع الطلاب على القراءة والتثقيف رئيس جامعة الأزهر يهنئ الرئيس والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر الشروط المطلوبة للالتحاق بـ بعثات وزارة التعليم العالي





شهدت الجامعات المصرية، اليوم الأحد، عدة أحداث وفعاليات مهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالي.





في البداية، أصدرت جامعة أسيوط، بيانا توضيحيا في إطار ما تم رصده من فيديوهات متداولة تروج لقيام الجامعة بتوزيع أسطوانات فارغة اكتشف الطلاب عدم وجود اي محتوى دراسي عليها.





وقالت الجامعة في بيانها، إنه قد تم استخدام أحدث الماكينات المتخصصة فى نسخ هذه الاسطوانات وتحميلها ، وهى العملية التى يعقبها اختبار جودة كل اسطوانة على حدى والتأكد من إتمام تحميل المادة العلمية عليها قبل توزيعها على الكليات.





وأضافت جامعة أسيوط، أنه رغم يقين إدارة الجامعة من زيف تلك الفيديوهات المتداولة وعدم صحتها ، إلا أن إدارة الجامعة تهيب بأى طالب يواجه مشكلة تقنية فى الأسطوانة المقدمة له ، بأن يرجع إلى كليته لمراجعتها واستبدالها فى حالة التأكد من عدم صلاحيتها.





كما تؤكد إدارة الجامعة على احتفاظها بحقها فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الأطراف التى تعمل على تحريض الطلاب أو عرقلة تطبيق نظام المقررات الدراسية أو التأثير سلبا على العملية التعليمية تحقيقًا لمصالح شخصية أو أية أهداف نفعية أخرى.





من جانبها، أطلقت جامعة القاهرة عدة مبادرات فنية وثقافية للطلاب تزامنًا مع بداية العام الدراسي من بينها مبادرة "الفن في الشارع"، ومبادرة "خذ كتاب وضع كتاب"، مبادرة لإطلاق العديد من "نماذج المحاكاة" لرفع مهارات الطلاب السياسية والمجتمعية.





وتعد مبادرة "خذ كتاب وضع كتاب" من أهم المبادرات التي تطلقها جامعة القاهرة لتشجيع الطلاب على القراءة والتثقيف في كافة المجالات فهي مبادرة جامعية ثقافية تطلق لأول مرة في الجامعة، وقد اقتبستها من مبادرة قديمة تم إطلاقها في وسط القاهرة، تهدف إلى تشجيع الطلاب على القراءة والإطلاع على الكتب والمجلات والإصدارات الصحفية، وتثقيف أنفسهم.





كما تهدف المبادرة إلى ترسيخ فكر تدوير الكتب والمجلات، وذلك من خلال توفير مجموعة كتب يستطيع الطلاب الحصول عليها مقابل وضع كتاب آخر، فيأخذ الطالب أي كتاب ويضع بدلا منه أي كتاب، كما سوف يتم توزيع بعض المجلات والإصدارات الصحفية مجانًا لزيادة الوعي القومي عند الطلاب والاطلاع على القضايا والتحديات القومية والدولية، وسيتم توفير العديد من المنافذ لتطبيق الفكرة داخل الحرم الجامعي وخارجه بالمدن الجامعية.





وفي جامعة الأزهر، وجه الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة، وكل جموع الشعب المصري العظيم بالذكرى (46) لانتصارات 6 أكتوبر المجيدة.





وأكد رئيس جامعة الأزهر أن انتصار أكتوبر المجيد سطر فصولا ملحمة تعد من أعظم ملاحم العصر الحديث، وجسدت عمق التكاتف والتلاحم بين أفراد الشعب المصري وقواتنا المسلحة الأبيَّة حتى تحققت ملحمة النصر التي ستبقى عالقة في أذهان المصريين جميعًا مدى الحياة.





وثمّن رئيس جامعة الأزهر تضحيات قواتنا المسلحة التى تقدمها ولا تزال تقدمها من أجل الدفاع عن كل شبر في أرض مصر الغالية، من أجل حماية حقوق الشعب وحماية الوطن ومقدراته ، اضافة لدور القوات المسلحة بجانب قوات الشرطة المصرية في استئصال جذور جماعات العنف والإرهاب التي تحاول العبث بأمن واستقرار مصرنا العزيزة، والعمل على تحقيق التنمية في أرض سيناء الغالية.





ودعا رئيس جامعة الأزهر، بهذه المناسبة، جميع المواطنين بجميع طوائفهم وفئاتهم إلى الاصطفاف خلف القوات المسلحة وأجهزة الشرطة وباقي مؤسسات الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في حربها المصيرية ضد جماعات الفتنة والغدر حتى تندحر نهائيا، مؤكدا أننا أحوج ما نكون لأن نستلهم ونغرس في نفوس أبنائنا وبناتنا روح انتصارات أكتوبر المجيدة لنواجه التحديات الكبيرة التي تمر بها مصرنا العزيزة، والتي تتطلب منا جميعًا العمل بجد وإخلاص وتفان من أجل رفعة شأن الوطن وحتى تكون مصر فى مكانتها المتميزة بين سائر بلدان العالم.





فيما أعلنت الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي عن فتح باب التقدم لخطة البعثات السنوية لعام 2019 /2020 من الخطة الخمسية الثامنة 2017 ـ 2022 بالنظام التنافسي للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجهات المدرجة بخطة البعثات خلال الفترة من 29 /9 /2019 حتى 29 /12 /2019.





الشروط العامة للتقديم بالبعثات:





1- الإلتزام بمدة التقدم للإعلان وتسليم الملفات الكترونيا وورقيا خلال تلك المدة ولن يتم مد مهلة التقدم تحت أي ظرف.





2- الالتزام بتنفيذ جميع أنواع الإيفاد خلال عام من تاريخ اعتماد النتيجة وفى حالة عدم التنفيذ خلال العام تعتبر البعثة لاغية.





3- البعثات لا تتحمل أي نفقات لاصطحاب الأسرة لأي نوع من أنواع الإيفاد.





4- يجوز لكل مرشح أن يتقدم لدولتين فقط من خلال الإعلان بحد اقصى اختيار جامعتين لكل دوله ، وفى حالة حصول المتقدم على احدى المنح المقدمة للدولة سوف يلتزم المتقدم بتنفيذ المنحة المقدمة للدولة ويعتبر معتذرا عن البعثة طبقًا للقواعد المتبعة في هذا الشأن.





5- لا يجوز التقدم لأكثر من نوع إيفاد (على سبيل المثال: التقدم لبعثة خارجية وإشراف مشترك) في نفس الإعلان.





6- لا يجوز تغيير مقر الدراسة بعد اعتماد النتيجة والالتزام بدولة الإيفاد التي تم التقييم على أساسها من خلال اللجان العلمية.





7- نتيجة الخطة المعتمدة نهائية ولن يتم قبول أي تظلمات على النتائج.





8- لا يجوز سفر أي مرشح إلا بعد اجتيازه الدورة التدريبية برنامج إعداد الدارسين- Scholar Qualification Program (SQP) الذي سوف يقدم من خلال إدارة البعثات للدارسين المقبولين.





9- الخطة السنوية للبعثات تضم كافة البرامج الدراسية في كافة الدول وكافة التخصصات المذكورة بعد، وتطبق على المرشحين كافة الشروط الخاصة بخطة البعثات ، علمًا بأن السفر الى اليابان وانجلترا من خلال برامج EJEP وبرنامج نيوتن مشرفة وللسادة الذين تقدموا لإعلان برنامج نيوتن مشرفة الحق في التقدم لدولة واحدة من خلال هذا الإعلان عدا إنجلترا .





10- للمتقدمين الدولة انجلترا لا يجوز التقدم على التخصصات الواردة في برنامج نيوتن مشرفه (الإدارة المستدامة للمياه – الطاقة المتجددة – الإنتاج الغذائي المستدام – رعاية صحية شاملة ومتاحة بتكلفه معقوله).