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اقتصاد

الإسكندرية تستعد لمؤتمر ومعرض موك 2019 للبترول

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 05:53 ص
موك 2019
موك 2019
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مايكل عياد
تنظم وزارة البترول والثروة المعدنية، منتصف أكتوبر الجاري، المؤتمر والمعرض الدولي العاشر لدول حوض البحر المتوسط "موك 2019"، والذي يتم تنظيمه بالتناول كل عام بين مدينتي الإسكندرية ورافينا الإيطالية.

وبدأت الإسكندرية "عروس البحر الأبيض المتوسط" في الاستعدادات للمؤتمر والمعرض المصاحب له، حيث تم بالفهل تجهيز مكان المؤتمر بالقرب من مكتبة الإسكندرية، والعمل يجري حاليا على قدم وساق.

وطرحت الوزارة عبر الموقع الرسمي للمؤتمر والمعرض، أستمارة الحجز للشركات والجهات المختلفة، للمشاركة في مؤتمر ومعرض دول حوض البحر المتوسط (MOC) بالاسكندرية، والذي ينطلق الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 وحتى الخميس 16 من ذات الشهر.

يذكر أن مؤتمر البحر المتوسط بلغت نسبة الحضور به في نسخته الأخيرة بالإسكندرية نحو 7000 إلى 8000 زائر وهو يعد الموسم السياحي الأكثر رواجًا للمحافظة حيث إن نسبة الإشغالات خلاله تبلغ 100%.

وتتميز الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بحضور 2000 مشارك من ضمن وفود المؤتمر،يشارك ضمنهم عمدة مدينة راڤينا الإيطالية التي تستضيف النسخة التوأم للمؤتمر.
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منتصف أكتوبر.. البترول تطلق معرض ومؤتمر موك 2019 بالإسكندرية

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