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رياضة

ميسي يسجل أول أهدافه هذا الموسم مع برشلونة فى مرمى إشبيلية .. فيديو

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 10:45 م
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
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إسماعيل محمود
أحرز الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة ، أول أهدافه هذا الموسم ، مع فريقه ، وذلك في شباك نادي إشبيلية ، في المباراة التي تجمعهما الآن ، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وسجل ميسي الهدف في الدقيقة 78 ، من ركلة حرة مباشرة رائعة ، ليضيف الهدف الرابع لبرشلونة في شباك إشبيلية .

يذكر أن برشلونة قد أنهى الشوط الأول متقدمًا بثلاثية نظيفة ، أحرزها لويس سواريز وأرتورو فيدال ، وعثمان ديمبلي.
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