ميسي يسجل أول أهدافه هذا الموسم مع برشلونة فى مرمى إشبيلية .. فيديو

WHAT A FREE KICK FROM MESSI pic.twitter.com/9L99vGOjt9 — Follow @FutbolStan (@BarcaGoals__) October 6, 2019

أحرز الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة ، أول أهدافه هذا الموسم ، مع فريقه ، وذلك في شباك نادي إشبيلية ، في المباراة التي تجمعهما الآن ، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.وسجل ميسي الهدف في الدقيقة 78 ، من ركلة حرة مباشرة رائعة ، ليضيف الهدف الرابع لبرشلونة في شباك إشبيلية .يذكر أن برشلونة قد أنهى الشوط الأول متقدمًا بثلاثية نظيفة ، أحرزها لويس سواريز وأرتورو فيدال ، وعثمان ديمبلي.