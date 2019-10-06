من بني عبيد إلى ديتشا عبد الصمد.. الزمالك يمارس هوايته في حرق دم جماهيره أمام الفرق الصغيرة.. أرقام

عندما تخسر أمام فريق كبير يضم مجموعة من اللاعبين المعروفين على المستوى القاري والمحلى، قد يكون الأمر مقبولا من منطلق أن الكرة مكسب وخسارة، ولكن عندما يحدث ذلك أمام فريق صغير حديث العهد و قد تكون أول مرة تشاهده فهذه هي الكارثة وهذا ما حدث من الزمالك أمام العديد من الفرق الصغيرة آخرها التعادل مع نادى مصر الذى يلعب فى الدورى المصرى الممتاز لأول مرة فى تاريخه وهزيمته وخروجه من بنى عبيد الذى يلعب فى القسم الثانى و الذى أدى لخروجه من كأس مصر وخروجه على يد الفريق المغمور من الكونفدرالية.



وفيما يلى يستعرض موقع صدى البلد أبرز هزائم و تعادلات الزمالك على يد الفرق المغمورة:



نادى مصر

استقبلت جماهير الزمالك تعادل فريقه مع منافسه إف سي مصر، بهدف لكل فريق بحزن شديد حيث إن فريق اف سي مصر الوافد الجديد للدوري الممتاز لم يسبق له أن سجل في أى بطولة دورى سابقة.



بني عبيد

في بطولة كأس مصر ديسمبر عام 2008 التقى الزمالك بفريق نادي عبيد في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر، وكان بني عبيد يلعب في دوري الدرجة الثانية ولم يكن هذا الفريق معروفًا لدى جماهير الكرة المصرية وليس لديه إمكانات مادية كبيرة كالمتوافرة لدى الفريق الأبيض وقتها.



استطاع الفريق المغمور أن يفوز على الزمالك بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت وقتها على ستاد مدينة المنصورة الرياضي سجله اللاعب سيد المندوه الذي كان يرتدي وقتها حذاء مصنوعا من القماش لم يكن مخصصا للعب على أرضية ملعب تتسع لـ 11 لاعبا، وقتها قامت الدنيا ولم تقعد ولاسيما أن نادي الزمالك كان يمر بأسوأ فترات تاريخه في تلك المرحلة التي ظل فيها بعيدًا عن البطولات المحلية والأفريقية.



الكروم

وفي الدور الثاني من الدوري المصري الممتاز موسم عام 96- 97، التقى الزمالك مع نادي الكروم السكندري الذي يعتبر ضمن الأندية الصاعدة حديثًا للدوري وقتها، في اللقاء الذي أقيم يوم 12 مارس عام 1997 على ملعب ستاد الإسكندرية.



وخسر الزمالك من الكروم بأربعة أهداف مقابل هدفين، أحرز للفريق السكندري كل من محمد البيضا ومحمد عبد السلام، فيما أحرز عبد الناصر محمد هدفين، أما الزمالك فأحرز له كوليبالي وأيمن منصور.



مزارع دينا

وفي الدوري الممتاز موسم 2000-2001، وهو الموسم الذي أحرز الزمالك لقبه وقتها، كانت له مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ 18 مع نادي مزارع دينا الذي كان يُصارع على الهبوط، لكنه خسرها كعادته مع الفرق الصغيرة بهدفين لهدف، حيث أحرز أهداف مزارع دينا مجدي عبد العاطي وحمد إبراهيم فيما أحرز للزمالك طارق السعيد، ليفسد الزمالك فرحة جماهيره.



الموردة السوداني

هزائم الزمالك التاريخية لا تتوقف ففي دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا عام 1989، لعب الزمالك مع فريق المودة السوداني لكنه ودع بطولة دوري الأبطال بعد خسارته من الفريق السوداني، في مباراة مثيرة للدهشة.



كان الزمالك قد فاز في مباراة الذهاب بالقاهرة على الفريق السوداني بهدفين مقابل هدف، أحرز للزمالك وقتها جمال عبد الحميد ونبيل محمود، لكنه في لقاء العودة في السودان، وبينما كان الزمالك متأخرا بهدف اعترض لاعبوه على قرارات حكم المباراة الذي أعطى ضربة جزاء للفريق السوداني وطرد إبراهيم يوسف، فقام لاعبو الزمالك بالانسحاب وعدم استكمال المباراة، التي احتسبت وقتها لصالح الفريق السوداني.



الجيش الرواندي

وفي دورى أبطال أفريقيا عام 2004، استطاع فريق الجيش الرواندي أن يطيح بالزمالك بالفوز عليه 6-3 في مجموع المباراتين، حيث فاز الزمالك في لقاء الذهاب 3 - 2 وسجل له جمال حمزة وتامر عبد الحميد وحازم إمام، وفى الإياب خسر 4-1.



ولاية ديتشا

وفي مارس الماضي، ودع نادي الزمالك بطولة الكونفيدرالية الأفريقية من دور الـ32 عقب الخروج المهين أمام فريق ولاية ديتشا الأثيوبي بركلات الترجيح 3-4، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد السلام، حيث انتهى الوقت الأصلي للمباراة بنتيجة 2-1 للزمالك وهى نفس نتيجة مباراة الذهاب، ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح الحاسمة، والتي ابتسمت للفريق الأثيوبي المتواضع.