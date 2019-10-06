الشرطة الإيطالية تكتشف 500 متر مربع من الحشيش داخل حمام منزل.. فيديو

اكتشفت الشرطة الإيطالية مخبأ لتجارة مخدر الماريجوانا (الحشيش) داخل حمام في أحد المنازل التي يملكها أحد أفراد عصابة لتجارة المخدرات.



وقالت الشرطة الإيطالية إن مجموعة من تجار المخدرات كانوا يتخذون من الحمام موقعا لزراعة الماريجوانا في أحواض النباتات.



وكشف المسئولون في جزيرة سردينيا عن عملية زراعة الماريجوانا السرية خلف جدار داخل الحمام، وتحديدا خلف حوض الاستحمام، ويفتح باب على مستودع تبلع مساحته 500 متر مربع.



واعتقلت السلطات صاحب المنزل وصادرت النباتات وبعض الذخيرة التي كانت موجودة وبندقية.

