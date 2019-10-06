عمرو أديب: المواطن المصري أكبر مستهلك للمياه في الشرق الأوسط ..فيديو

قال الإعلامي "عمرو أديب"، إن المواطن المصري هو اكبر مستهلك للمياه في الشرق الأوسط، حيث يتم إهدار كمية كبيرة من المياه في مصر.



ونوه، "أديب" خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة "ام بي سي مصر" الفضائية، إلى أن الدولة المصرية اتجهت لاستراتيجيات صحيحة لترشيد استهلاك المياه، فضلا عن توعية المواطنين بخطورة مغاسل السيارات التي تهدف كميات خطيرة من مياه الشرب.





وتابع، أن الدولة قامت بخطة طموحة لمواجهة أزمات الكهرباء التي واجهت البلاد لسنوات، حيث اصبح لمصر فائض كبير من الكهرباء، نتيجة للمحطات الكبري التي قامت بها مصر.