محمد الملا: القوات المسلحة أنقذت مصر بعد 2011 .. فيديو

وجه الكاتب الصحفي محمد الملا، التحية للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر.



وقال الملا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «القوات المسلحة تقوم بدور عظيم، والشعب يدعمها»، معلقا «هناك دول تجنس مواطنين من دول أخرى لضمهما إلى جيوشهم».



وتابع «القوات المسلحة حمت البلد منذ 2011 وتحملت فوق طاقتها»، مطالبا بتطهير المؤسسات الحكومية من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية.