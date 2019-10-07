ارحمونا من الأمراض .. سكان السواح بشبرا الخيمة يستغيثون من انتشار القمامة

شكا المواطن الحسينى عبدالغفور، من أهالى شبرا الخيمة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار القمامة بالمنطقة، خاصة أسفل كوبرى السواح.



وقال في رسالته: إن تراكم القمامة تسبب في انتشار الحشرات والأمراض والأوبئة ولا بد من رفعها يوميا وتوفير صناديق القمامة.. ارحمونا من الأمراض.



مضيفا أن عمال النظافة يرفعون القمامة من الشوارع الرئيسية والميادين فيما يهملون كل الشوارع والأحياء الأخري، ونتمنى سرعة إيجاد حل جذرى لهذه المشكلة؛ لأن بعض الأهالى يقومون بإشعال النيران في القمامة للتخلص منها؛ بسبب تكاسل عمال النظافة في جمعها، مما ينتج عنه انبعاث الأدخنة.



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