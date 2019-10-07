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بين الناس

ارحمونا من الأمراض .. سكان السواح بشبرا الخيمة يستغيثون من انتشار القمامة

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 10:01 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن الحسينى عبدالغفور، من أهالى شبرا الخيمة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار القمامة بالمنطقة، خاصة أسفل كوبرى السواح.

وقال في رسالته: إن تراكم القمامة تسبب في انتشار الحشرات والأمراض والأوبئة ولا بد من رفعها يوميا وتوفير صناديق القمامة.. ارحمونا من الأمراض.

مضيفا أن عمال النظافة يرفعون القمامة من الشوارع الرئيسية والميادين فيما يهملون كل الشوارع والأحياء الأخري، ونتمنى سرعة إيجاد حل جذرى لهذه المشكلة؛ لأن بعض الأهالى يقومون بإشعال النيران في القمامة للتخلص منها؛ بسبب تكاسل عمال النظافة في جمعها، مما ينتج عنه انبعاث الأدخنة.

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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