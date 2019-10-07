أمام البرلمان.. طلبات إحاطة بشأن زيادة المعاشات.. مطالبة ألمانيا وإنجلترا بصرف تعويضات عن زرع ألغام فى الصحراء الغربية.. تحديد نسب ملكية المستثمرين الأجانب بالمدارس الخاصة

طلب إحاطة أمام البرلمان لزيادة المعاشات إلى 1000 جنيه لهذه الفئات

طلب إحاطة بشأن تحديد نسب ملكية المستثمرين الأجانب بالمدارس الخاصة

طلب إحاطة لمطالبة ألمانيا وإنجلترا بصرف تعويضات عن زرع ألغام فى الصحراء الغربية





يستعد مجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال مناقشة العديد من التقارير التى أعدتها اللجان النوعية بالبرلمان بشأن عدد من تعديلات القوانين المهمة وكذا مناقشة عدد من طلبات الإحاطة التى تقدمها بها عدد من نواب البرلمان، وفى هذا السياق اعلن عدد من نواب البرلمان خلال تصريحات لـ"صدى البلد" تقدمها بطلبات إحاطة ابرزها طلب إحاطة لوزارة التضامن لإعادة النظر فى المعاشات المتدنية من التضامن الاجتماعى وتكافل وكرامة التى تحصل عليه المرأة المعيلة والمطلقة، إضافة إلى طلب احاطة اخر لوزراء الخارجية والتعاون الدولى والسياحة لمطالبة ألمانيا وبريطانيا كل من شارك فى الحرب العالمية الثانية بالعلمين بصرف تعويض عما تسببوا فيه من زرع ألغام أدوت بحياة المصريين.





قال النائب عصام الفقى ، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إنه سيتقدم بطلب إحاطة لوزارة التضامن لإعادة النظر فى المعاشات المتدنية من التضامن الاجتماعى وتكافل وكرامة التى تحصل عليه المرأة المعيلة والمطلقة.





وطالب الفقى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بزيادة قيمة معاشات التضامن الاجتماعى وتكافل كرامة إلى 1000 جنيه كحد أدنى للحماية الاجتماعية لهذه الفئات ، مشيرا إلى أنه يسعى بقوة لإقرار هذا المطلب من جانب وزارة التضامن ، على أن يصدر الرئيس السيسى قرارا بشأن هذه الزيادة.





وأكد أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن أصحاب المعاشات قدموا خدمات جليلة للوطن وساندوا البلد وقت الشدة ، وبالتالى فلابد من الاهتمام بهم ورعايتهم ورفع المعاناة عنهم ، ولابد من تكاتف كل مؤسسات الدولة سواء برلمان أو حكومة لتحقيق ذلك.





ومن جانبه قدم النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب، موجه لوزير التربية والتعليم، بشأن تحديد حصص ملكية المستثمرين الأجانب بـ20% من رأس مال شركات المدارس الخاصة".





وأكد غلاب في طلبه بأنه في ظل التوجه العام للدولة المصرية والجهود الصادقة من الحكومة نحو دعم بيئة الاستثمار ومواجهة الإشكاليات والعقبات التي تواجه المستثمرين ومساندة آليات تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة...تفاجئ الجميع بقرارات وزير التربية والتعليم، رقم 183 و 184 لسنة 2019 ، بشأن نسب مساهمة الأجانب و مزدوجي الجنسية في الشركة المالكة للمدرسة الخاصة "لغات / دولية" بحد أقصى 20 %من رأس مال الشركة، مع اشتراط جديد بالحصول على موافقه وزاره التربية و التعليم المسبقة في حال التنازل عن أي حصص للمشاركين الأجانب.





وأضاف غلاب إن هذه القرارات تتعارض مع جهود الدولة من تشريعات وقرارات واتفاقيات دولية لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، مما قد يرسل إشارات سلبية للمستثمرين على مستوى التنسيق داخل الحكومة المصرية، حيث قانون الاستثمار الجديد يدعم بفاعلية الإستثمار الأجنبي المباشر، وأيضا قانون الشركات وسوق المال يسمح بتأسيس المستثمرين الأجانب شركات مصرية.





ولفت عضو مجلس النواب إلي أنها تؤدي أيضا لتعقيد عمليات دخول وخروج المستثمر في مجال التعليم، والحرمان من خبرات و مساهمات المؤسسات التمويلية الدولية، ويجعل دخول منافسين جدد الى سوق التعليم شبه مستحيل وهو ما يؤدي حتما إلى أن يفقد القطاع فرص التطوير، مع التسبب في خسائر فادحة لملاك المدارس الحاليين وتهديد المشروعات تحت الإنشاء بعدم اكتمال التنفيذ، مطالبا بالوقوف على مبررات هذه القرارات وضرورة إعادة النظر بها ودراستها من جديد لما لها من تداعيات سلبية على أن يحال إلى لجنة التعليم.





وعلى صعيد آخر قال النائب محمد عبده ، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان أنه سيتقدم بطلب إحاطة لوزراء الخارجية والتعاون الدولي والسياحة لمطالبة ألمانيا وبريطانيا بصرف تعويض عما تسببوا فيه وكل من شارك فى الحرب العالمية الثانية بالعلمين فى زرع ألغام أدوت بحياة المصريين.





وطالب عبده فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" كلا من بريطانيا وألمانيا بإزالة هذه الألغام التى تسببت فى قتل الكثير من المصريين وفقد أجزاء من أجسامهم ، مشيرا إلى أن هناك 25 مليون لغم ، تم إزالة 8 مليون لغم فقط ، ويتبقى 17 مليون لغم فى باطن العلمين، خاصه وأن الألمان وضعوا هذه الألغام لوقف زحف الإنجليز، كما أن مصر لم تكن طرف فى الحرب ، والمعركة كانت على أرضنا.



