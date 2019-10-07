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حوادث

ضبط 5618 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 03:00 ص
صورة أرشيفية - حملات
صورة أرشيفية - حملات مرورية
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أحمد مهدي - عمرو خليفة
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (5618) مخالفة مرورية متنوعة ، من بينها المخالفات التالية :
(2195) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و (260) مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير "، و (11) دراجة نارية مخالفة، و (40) مخالفة شروط الترخيص، , (30) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
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