نتائج جهود حملات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة.



أسفرت جهودها خلال 3 أيام عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها على النحو التالى :-

ففى مجال ضبط المواد الغذائية المغشوشة والمقلدة تم ضبط (6) قضايا (4 مصانع- سيارة- ثلاجة) بإجمالى مضبوطات بلغت (17,297طن) من اللحوم والدواجن ومصنعاتها "غير صالحة للاستهلاك الآدمى- بدون بيانات- مجهولة المصدر- منتهية الصلاحية- الذبح خارج المجازر الحكومية".



و فى مجال حماية البيئة تم ضبط (130) سيارة لتجاوز النسب القياسية لعوادم السيارات ( انبعاث أدخنة كثيفة) بالمخالفة لقانون البيئة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

