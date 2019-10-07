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حوادث

نتائج جهود حملات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 04:56 ص
صورة أرشيفية - شرطة
صورة أرشيفية - شرطة البيئة والمسطحات
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رامى المهدي - اسلام مقلد
قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة.

أسفرت جهودها خلال 3 أيام عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها على النحو التالى :-
ففى مجال ضبط المواد الغذائية المغشوشة والمقلدة تم ضبط (6) قضايا (4 مصانع- سيارة- ثلاجة) بإجمالى مضبوطات بلغت (17,297طن) من اللحوم والدواجن ومصنعاتها "غير صالحة للاستهلاك الآدمى- بدون بيانات- مجهولة المصدر- منتهية الصلاحية- الذبح خارج المجازر الحكومية".

و فى مجال حماية البيئة تم ضبط (130) سيارة لتجاوز النسب القياسية لعوادم السيارات ( انبعاث أدخنة كثيفة) بالمخالفة لقانون البيئة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
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