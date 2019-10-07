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حوادث

ضحايا الفسيخ يتساقطون.. مصرع وإصابة 5 في طنطا

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 12:21 ص
مستشفى
مستشفى
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أحمد على
كشفت مصادر داخل مديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم، أن مستشفي المنشاوي بطنطا استقبلت 5 حالات اشتباه بالتسمم غذائي جراء تناولهم وجبات "فسيخ فاسده" مما أدي الى مصرع حاله نتيجة التسمم وإصابه 4 أخرين يجري علاجهم داخل اقسام الاستقبال والداخلي بقسم الباطنة وسط حاله من الرعب انتابت أهالي المرضي المصابين بالتسمم.

وأفادت المصادر داخل مديرية الصحة، أن المستشفي استقبلت الحالة "هـ.ع.ا، 18 عاما من قرية برما في طنطا مساء أمس مصابة بحالة تسمم غذائي نتيجة تناولها وجبة فسيخ فاسدة، وتم حجزها في قسم الباطنة بالمستشفى وإعطاؤها المصل المخصص لذلك وحالتها مستقرة.

وتابعت المصادر بالمديرية الصحة أن مستشفى المنشاوي استقبلت بقسم الطوارىء خلال 3 أيام ماضية 4 حالات تسمم غذائي نتيجة تناول فسيخ فاسد بينهما ربة منزل تدعى "هـ. ن.ع"، 50 عاما من إبشواي الملق في قطور صباح السبت، كما استقبلت طفل وحالة أخرى واليوم حالة ليرتفع عدد الحالات إلى 4 تسمم غذائي نتيجة تناول فسيخ فاسد كما تم إعطار الحالات المصابة.

وأشارت المصادر أن جميع الحالات المصاية تم إعطاؤها الأمصال المخصصة لذلك وثمن الجرعة 74 ألفا و500 جنيه، والمريض يحتاج ما بين جرعة إلى 3 جرعات لاستكمال شفائه والدولة توفر الأمصال لعلاج هذا النوع من التسمم رغم ارتفاع ثمنه.
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