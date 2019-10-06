مفاجأة.. الأزهر: لم يتقدم أي طالب لنظام التعليم الطبي الخاص حتى الآن

كشف الدكتور محمود صديق، عميد كلية طب البنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، عن مفاجأة في برنامج التعليم الطبي الموازي الخاص، مؤكدا أنه لم يتقدم أى طالب حتى الآن لهذا البرنامج.





وقال عميد كلية طب البنين بجامعة الأزهر بالقاهرة لـ"صدى البلد"، إن الكلية لم تنتهِ حتى الآن من لائحة العمل بالبرنامج وكذلك الموافقات والاعتمادات المالية من وزارة المالية ولهذا تأخر استقبال الطلبات من الطلاب بهذا البرنامج.





وأشار عميد كلية طب البنين بجامعة الأزهر بالقاهرة إلى أنه من المتوقع أن يتم العمل بهذا البرنامج في العام الدراسي المقبل 2020-2021 وسيكون من الصعب العمل به هذا العام.



