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تعليم

مفاجأة.. الأزهر: لم يتقدم أي طالب لنظام التعليم الطبي الخاص حتى الآن

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 11:08 م
مفاجأة .. الأزهر:
مفاجأة .. الأزهر: لم يتقدم أي طالب لنظام التعليم الطبي الخاص
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محمد شحتة
كشف الدكتور محمود صديق، عميد كلية طب البنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، عن مفاجأة في برنامج التعليم الطبي الموازي الخاص، مؤكدا أنه لم يتقدم أى طالب حتى الآن لهذا البرنامج.

وقال عميد كلية طب البنين بجامعة الأزهر بالقاهرة لـ"صدى البلد"، إن الكلية لم تنتهِ حتى الآن من لائحة العمل بالبرنامج وكذلك الموافقات والاعتمادات المالية من وزارة المالية ولهذا تأخر استقبال الطلبات من الطلاب بهذا البرنامج.

وأشار عميد كلية طب البنين بجامعة الأزهر بالقاهرة إلى أنه من المتوقع أن يتم العمل بهذا البرنامج في العام الدراسي المقبل 2020-2021 وسيكون من الصعب العمل به هذا العام.

وأوضح عميد كلية طب البنين بجامعة الأزهر بالقاهرة أنه بالنسبة إلى كلية طب البنات فلم تتم الموافقة على العمل ببرنامج التعليم الطبي الموازي بطب البنات حتى الآن وبالتالي لم يتم البدء بالدراسة فيه.
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إعلان نسبة القبول ببرنامج التعليم الطبي الموازي الخاص بجامعة الأزهر

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