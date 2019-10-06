وصفة جديدة لتفتيح البشرة بالكركم

يعد الكركم من اكثر المواد المستخدمة فى تفتيح البشرة وعلاج مشاكلها وتوجد وصفات عديدة لتفتيح البشرة بالكركم ، ونعرض اليوم طريقة عمل وصفة جديدة بالكركم لتفتيح البشرة.
وفقا لما ذكره موقع " biomedj " فإن الكركم هو مقشر طبيعي آخر مهم للغاية ويحتوي على فيتامين ج المسؤول عن تفتيح البشرة يمكن لجميع أنواع البشرة استخدامه.
مكونات وصفة تفتيح البشرة بالكركم :
نصف ملعقة كبيرة الكركم
2 ملعقة صغيرة معجون الألوة فيرا "الصبار"
طريقة عمل وصفة الكركم لتفتيح البشرة:
- اخلطى نصف ملعقة كبيرة من الكركم مع ملعقتين صغيرتين من معجون الألوة فيرا لصنع المزيج.
- ضعيه على الوجه واتركه لمدة نصف ساعة تقريبًا قبل غسله.
- استمرى عليه لبضعة أسابيع للحصول على أفضل النتائج.
وفقا لما ذكره موقع " biomedj " فإن الكركم هو مقشر طبيعي آخر مهم للغاية ويحتوي على فيتامين ج المسؤول عن تفتيح البشرة يمكن لجميع أنواع البشرة استخدامه.
مكونات وصفة تفتيح البشرة بالكركم :
نصف ملعقة كبيرة الكركم
2 ملعقة صغيرة معجون الألوة فيرا "الصبار"
طريقة عمل وصفة الكركم لتفتيح البشرة:
- اخلطى نصف ملعقة كبيرة من الكركم مع ملعقتين صغيرتين من معجون الألوة فيرا لصنع المزيج.
- ضعيه على الوجه واتركه لمدة نصف ساعة تقريبًا قبل غسله.
- استمرى عليه لبضعة أسابيع للحصول على أفضل النتائج.