وصفة جديدة لتفتيح البشرة بالكركم

يعد الكركم من اكثر المواد المستخدمة فى تفتيح البشرة وعلاج مشاكلها وتوجد وصفات عديدة لتفتيح البشرة بالكركم ، ونعرض اليوم طريقة عمل وصفة جديدة بالكركم لتفتيح البشرة.



وفقا لما ذكره موقع " biomedj " فإن الكركم هو مقشر طبيعي آخر مهم للغاية ويحتوي على فيتامين ج المسؤول عن تفتيح البشرة يمكن لجميع أنواع البشرة استخدامه.



مكونات وصفة تفتيح البشرة بالكركم :

نصف ملعقة كبيرة الكركم

2 ملعقة صغيرة معجون الألوة فيرا "الصبار"



طريقة عمل وصفة الكركم لتفتيح البشرة:

- اخلطى نصف ملعقة كبيرة من الكركم مع ملعقتين صغيرتين من معجون الألوة فيرا لصنع المزيج.

- ضعيه على الوجه واتركه لمدة نصف ساعة تقريبًا قبل غسله.

- استمرى عليه لبضعة أسابيع للحصول على أفضل النتائج.