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وصفة جديدة لتفتيح البشرة بالكركم

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 11:07 م
وصفة جديدة لتفتيح
وصفة جديدة لتفتيح البشرة بالكركم
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اسماء محمد
يعد الكركم من اكثر المواد المستخدمة فى تفتيح البشرة وعلاج مشاكلها وتوجد وصفات عديدة لتفتيح البشرة بالكركم ، ونعرض اليوم طريقة عمل وصفة جديدة بالكركم لتفتيح البشرة.

وفقا لما ذكره موقع " biomedj " فإن الكركم هو مقشر طبيعي آخر مهم للغاية ويحتوي على فيتامين ج المسؤول عن تفتيح البشرة يمكن لجميع أنواع البشرة استخدامه.

مكونات وصفة تفتيح البشرة بالكركم :
نصف ملعقة كبيرة الكركم
2 ملعقة صغيرة معجون الألوة فيرا "الصبار"

طريقة عمل وصفة الكركم لتفتيح البشرة:
- اخلطى نصف ملعقة كبيرة من الكركم مع ملعقتين صغيرتين من معجون الألوة فيرا لصنع المزيج.
- ضعيه على الوجه واتركه لمدة نصف ساعة تقريبًا قبل غسله.
- استمرى عليه لبضعة أسابيع للحصول على أفضل النتائج.
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