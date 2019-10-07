تاريخ المجد.. صاحب عملية وضح النهار 1969 يكشف تفاصيل تنفيذها بـ 12 فدائيا.. فيديو

عاد البطل عبد المنعم قناوي الذي نفذ عددا من العمليات خلف خطوط العدو الصهيوني أشهرها عملية "وضح النهار" بالذاكرة إلى الوراء لما يقرب من 52 عاما، قائلا: إنه كان أحد أبناء السويس وكان يودع للقوات المسلحة الذاهبة لسيناء للحرب في 1967.



وقال عبد المنعم قناوي في تصريحات لبرنامج مساء dmc عبر فضائية dmc: "فوجئنا بخبر هز الدنيا وهو أن إسرائيل دمرت طائرات القوات المسلحة جميعها".



وأضاف البطل عبد المنعم قناوي، أنه من المستحيل على أي جيش نظامي في العالم أن يدخل في معركة بدون غطاء جوي مشيرا إلى أنه تم القضاء على أكثر من 90% من قواتنا المسلحة على أرض سيناء والـ 10٪ تشردوا في الصحراء.



وتابع البطل عبد المنعم قناوي: "أنه تم عمل منظومة العمل الفدائي التي نجحت في عمل ازعاج لإسرائيل بشرق القناة من تدمير مخازن ذخيرة وبترول وقطع الاتصالات وزرع ألغام بأماكن تواجدهم وتم القيام بها ليلا وعلى أهداف ثابتة".



وأشار البطل عبد المنعم قناوى إلى أنهم نفذوا أول عملية عبور فى وضح النهار يوم 5 نوفمبر 1969 بوجود 12 فدائي من السويس عبروا القناة شمال مدينة السويس، واشتبكوا مع دورية متحركة ونجحوا في أسر أحد أفراد هذه الدورية، ورفعوا العلم المصري وكان مزارا لكل القوات المسلحة في القطاع الجنوبي لجبهة القتال في ذلك الوقت.