البيطريين تطالب بتوجيه تهمة القتل العمد لبائعي سمكة الأرنب السامة.. و10 مناطق محظور الشراء منها.. الواحدة تقضي على 100 شخص ولا يوجد مصل لها

رئيس لجنة سلامة الغذاء تطالب بتوجيه تهمة القتل العمد لبائعي سمكة الأرنب السامة

ماتشتريش منها.. احذر 10 مناطق تباع بها سمكة الأرنب السامة

يمكنها قتل 100 شخص.. 10 معلومات خطيرة عن سمكة الأرنب



شدد مركز السموم بطب الإسكندرية على المواطنين، بتجنب تناول أسماك غير مضمونة المصدر، وعدم البحث عن أرخص الأنواع لأنه قد تكون مميتة وخاصة مع عدم وجود مصل مضاد لسمية سمكة الأرنب.



وقالت الدكتورة شيرين زكي عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، ورئيس لجنة سلامة الغذاء، إن سمكة الأرنب السامة يتركز السم بداخل جلدها وذلك في المراحل الأولى.



وأكدت عضوة المجلس، في تصريحات لـ" صدى البلد"، أن بعد ذلك ينتقل السم إلى الغدد والكبد الخاصة بالسمكة، التي بطبيعة الحال ينتقل إلى باقي الجسم بما في ذلك اللحم، وتكون سامة ومميتة.



وأوضحت شيرين زكي، أن فصل اللحم يحتاج إلى درجة احترافية عالية بالمراحل الأولى، على غرار اليابان التي تستخدم ذلك النوع من الأسماك بالسوشي ويتعامل معها أمهر الطباخين، ويكون ذلك قليل جدا لتفادي مخاطرها.



وأفادت رئيس لجنة سلامة الغذاء، بأنه يجب عمل تشريع يوجه تهمة القتل العمد على من يصطاد أو يبيع أو يروج لتلك السمة السامة بالسوق المصرية، مضيفة انها اصبحت منتشره في الاونة الاخير ويتم بيعها علي شكل سمك فيلية للمواطنين لرخص سعرها.



وأشارت إلى أن الجهات الرقابية لا تستطيع وحدها الصمود أمام جشع وغش التجار، لأن التاجر يستند إلى بند التعسف ضد استعمال الوظيفة، ويقاضي جهات التفتيش، مضيفة أن لا يوجد عقوبة على بيع تلك الأسماك إلا تشميع المحل بالأحمر وعقوبة فض التشميع 150 جنيها، وحبس صاحب المحل أو الثلاجة، غالبا ما يكون صاحبها بشكل صوري لكي يتفادي المالك الأصلي المحاكمة.



قالت الدكتورة شيرين زكي، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، ورئيس لجنة سلامة الغذاء، إن سمكة الأرنب السامة يتركز السم بداخل جلدها وذلك عندما تكون طازجة، مضيفة ان سوء التخزين والنقل يجعل أنسجتها تتحلل وينتشر السم المميت بالسمكة بأكملها.



وأكدت شيرين زكي، في تصريحات لـ"صدى البلد" أن السمكة تنتشر بجميع المحافظات وخاصة، عزبة البرج دمياط، والخصوص والمرج قليوبيه، فوه بكفر الشيخ، وطنطا بالمحطة والمناطق المحيطة، والإسماعيلية، وسوهاج، الإسكندرية التي تظل المنبع الأساسي لها.



وأضافت عضوة المجلس، أن الجيزة يتمركز بها بيع سمكة الأرنب السامة، بسوق السمك بالمنيب، وسويقة السمك بإمبابة.



وحذرت زكي، أن الخطير في الأمر أن بعض باعة الأسماك قد يسلخون السمكة ويبيعونها على شكل قطع فيليه حتى يطمسوا ملامحها ولا يتمكن المستهلك من معرفتها خاصة وهي تباع بأسعار رخيصة جدًا لدى الباعة الجائلين.



وقال الدكتور احمد جليل، مدير عام الصحة العامة والمجازر بالإسكندرية، إن جهود الأطباء البيطريين في أسواق الإسكندرية ضبطت كميات كبيرة من سمكة الأرنب السامة حوالي 560 كجم تقريبا.



كشف الدكتور الحسيني عوض، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين،في تصريحات لـ"صدي البلد" عن ١٠ معلومات عن سمكة الأرنب أو القراض أو النفيخة والتي انتشر الحديث عنها مؤخرا.



ويطلق على هذه السمكة اسم سمكة الأرنب لأن أسنانها تشبه أسنان الأرنب، وتحتوي على غدد ذات سمية عالية.



ومن خلال التقرير التالي نرصد 10 معلومات خطيرة عن سمكة الأرنب:



- تعيش في البحرين الأحمر والأبيض المتوسط.



- أعراض التسمم تبدأ بارتخاء فى المفاصل والعضلات وغثيان وصداع وفي حالة السم المركز تؤدى إلى الوفاة بعد دخول المصاب في غيبوبة كاملة.



- سم هذه السمكة يوجد في ثلاثة أماكن مختلفة من جسمها، تحت الجلد وقرب الأحشاء وبجانب النخاع، كما أن كبد هذه السمكة سام جدًا.



- تتراكم المواد السامة أيضًا في أسنان السمكة بسبب تحلّل غذائها الذي يشمل نوعًا من الطحالب الخضراء السامة.



- تعد تلك السمكة من الاسماك العدوانية التي تأكل الأسماك الصغيرة واليرقات السمكية.



- سمكة الأرنب الواحدة تكفي لقتل مئة شخص.



- كما أن البعض يغريه الكبد الكبير في تلك السمكة، والتي تُطبخ أحيانًا مع الأرز.



-إذا حاولت ربة البيت أو بائع الأسماك تنظيفها وسلخها ولم يقم بإزالة الغدد السامة منها باتقان وحرص ستصاب فورًا لحم السمك ومن يأكلها يموت في الحال.



-بعض التجار يقومون بسلخ السمكة وبيعها على شكل قطع فيليه لإخفاء ملامحها وحتى لا يتمكن المواطنون من معرفة ما هى نوع السمكة؟.



-وحذر مركز السموم بكلية الطب بالإسكندرية مسبقا أن السمكة تحتوي على غدد ذات نسبة سم عالية، لافتةً إلى أن النسبة الأكبر من السم توجد بالكبد والأمعاء والخياشيم وتحت الجلد.



الجدير بالذكر أن أعراض تناول السمكة تتمثل في أن المريض يصاب بصداع ودوار وغثيان، فضلًا عن حدوث تنميل مفاجئ في الوجه واللسان والشفتين، وارتخاء في العضلات والمفاصل، وأحيانا تظهر في شكل أكثر حدة تتمثل في آلام عضلية وهبوط في ضغط الدم وشلل مفاجئ وتوقف الجهاز التنفسي والتسبب في الوفاة.



ومن المؤكد أن سم سمكة الأرنب لا يتأثر بالطهي ويظهر خلال مدة تتراوح بين ساعتين إلى 3 ساعات.



وشدد مركز السموم بطب الإسكندرية على المواطنين بتجنب تناول أسماك غير مضمونة المصدر، وعدم البحث عن أرخص الأنواع لأنه قد يكون مميتا، وخاصة مع عدم وجود مصل مضاد لسمية سمكة الأرنب.