محاكمة ٣ متهمين في أحداث عنف الظاهر اليوم

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة اليوم بمجمع المحاكم جلسة إعادة إجراءات محاكمة ٣ متهمين في "أحداث عنف الظاهر".



تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.



كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين وآخرين عدة تهم؛ منها «الاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم، وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، والقتل العمد لمواطنين».



وتضمن امر إحالة المتهمين فى إعادة إجراءات محاكمتهم وأكد أن المتهمون من جماعة الإخوان وآخرين استخدموا الأسلحة النارية والبيضاء فى الاعتداء على المواطنين.

