محمد الغباشي: المقاتل المصري أذهل العالم بشجاعته ..فيديو

قدم اللواء محمد الغباشى، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأبطال القوات المسلحة، والشعب العظيم صاحب الإرادة والعزيمة القوية في حرب أكتوبر 1973.





وأضاف اللواء محمد الغباشى، في مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "المقاتل المصري أذهل العالم بشجاعته ووقوفه أمام دبابة العدو دفاعًا عن أرضه وعرضه".





وتابع اللواء محمد الغباشى "رغم الظروف الاقتصادية استطاعوا أن يحققوا النصر في حرب أكتوبر 1973".





واختتم اللواء محمد الغباشى، حديثه "عندما كنا نسافر للتدريب في الأكاديميات العسكرية في الخارج، كان المتدربون عندما يعلمون أن هناك ضابط مصري معهم، يسألونه كيف يستطيع العسكري المصري أن يقف أمام دبابة العدو"، لافتًا إلى أنها عقيدة وإيمان وشجاعة الجندي المصري، تلك الخلطة السحرية التي لا تتواجد إلا في عروق الجندي المصري.