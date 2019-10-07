اللحوم البلدى تنخفض 20 جنيها خلال أسبوعين.. برلمانيون: إغراق الاسواق بـ المستوردة السبب.. تمراز: الاسعار ترتفع مجددا بعد 4 أشهر

رائف:
اسعار اللحوم تعود للارتفاع بعد 4 شهور
تمراز:
تمراز:
اغراق السوق باللحوم المستوردة سبب تراجع اسعار اللحوم البلدى
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سوق اللحوم فى مصر يحتاج الضبط من الحكومة
كشف محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين،عن انخفاض أسعار اللحوم البلدية في الأسواق؛ بسبب زيادة المعروض من اللحوم البلدية، بالتزامن مع تراجع القوى الشرائية على المنتج المحلي مقابل اللحوم المستوردة، مشيرا إلى أن سوق اللحوم البلدية شهدت انخفاضًا بمتوسط 10 جنيهات للكيلو؛ لتسجل متوسط سعر اللحوم البلدية في الأسواق نحو 120 جنيهًا ±10 جنيهات للكيلو حسب المنطقة المباع فيها.
واستطرد رئيس شعبة القصابين، أن تراجع الأسعار ينذر ببعض المخاطر بسبب تراجع المنتجين عن الإنتاج بنفس الكميات التي كان يتم إنتاجها؛ بسبب تكبدهم خسائر كبيرة نتيجة زيادة الركود في بيع اللحوم البلدية، وزيادة المعروض من اللحوم السودانية والبرازيلية في الأسواق وإقبال المواطنين على اللحوم المستوردة، بسبب ما مرت به الدولة من ظروف اقتصادية، وإجراءات أثرت على القدرة الشرائية للمواطن.
وفى البداية ارجع النائب رائف تمراز عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب تراجع اسعار اللحوم البلدى بالاسواق 20 جنيها خلال اسبوعين إلى، اغراق السوق المحلى باللحوم المستوردة من الخارج، وبالتالى زيادة المعروض من اللحوم البلدى والمستورد بالاسواق.
وتابع رائف تمراز خلال تصريحات لـ:"صدى البلد" أن غلاء الاعلاف مع زيادة اللحوم المستوردة بالاسواق إثر سلبيا على مربي الماشية من الفلاحيين واصبحوا يقبلون على البيع الجماعى للماشية هروبا من غلاء تكلفة تربيتها، مما ادى إلى مضاعفة اللحوم البلدى والمستورد فى الاسواق مع ركود عمليات البيع والشراء.
واضاف عضو لجنة الزراعة، الدولة اوقفت استيراد اللحوم ولكن بعد أن تسببت سياستها المفرطة فى استيراد اللحوم فى خسائر كبيرة للفلاحين من مربى الماشية، معقبا:" اسعار اللحوم البلدى والماشية سترتفع مره أخرى خلال من 3 إلى 4 شهور، عندما تقل اللحوم المستوردة من الاسواق.
ومن جانبه قال النائب محمد تمراز، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن مربّي الماشية من الفلاحين وأصحاب المزارع خسروا ما لا يقل عن 60% من أسعار رءوس الماشية التى يربونها بسبب إغراق السوق المحلية باللحوم المستوردة.
وأضاف النائب محمد تمراز في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن ارتفاع تكلفة تربية الماشية من أعلاف وحشائش وأدوية دفعت الفلاحين من مربى الماشية الآن، إلى البيع بثلث الأسعار، متسائلًا "أين استراتيجية الدولة لحماية الفلاح".
وأكد النائب محمد تمراز، أن الفلاح يعانى بالفعل فى ظل غياب الدولة عن تحديد هوامش ربح لمحاصيلها وإغراق الأسواق بالمحاصيل المستوردة.
وفى سياق متصل أكد النائب محمود شعلان عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، ان اسعار المواشى الحية "مصدر اللحوم البلدى" تراجعت بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة تربية المواشى وهو ما يدفع المربين لبيعها.
وأوضح محمود شعلان في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن اقبال المربين على بيع المواشى "بعد انخفاض اسعارها، مع استيراد الدولة لكميات كبيرة من اللحوم المستوردة إدى إلى اغراق السوق باللحوم المستوردة والبلدى، مع ركود السوق وهو ما أدي إلى تراجع اسعارها بنحو 20 جنيها خلال اسبوعين.
وأضاف عضو لجنة الزراعة ان وقف استيراد اللحوم سيؤدى إلى ارتفاع اسغارها مرة اخرى وهو ما يفيد مربى الماشية فقط وليس باقى المواطنين.
كشف محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين،عن انخفاض أسعار اللحوم البلدية في الأسواق؛ بسبب زيادة المعروض من اللحوم البلدية، بالتزامن مع تراجع القوى الشرائية على المنتج المحلي مقابل اللحوم المستوردة، مشيرا إلى أن سوق اللحوم البلدية شهدت انخفاضًا بمتوسط 10 جنيهات للكيلو؛ لتسجل متوسط سعر اللحوم البلدية في الأسواق نحو 120 جنيهًا ±10 جنيهات للكيلو حسب المنطقة المباع فيها.
واستطرد رئيس شعبة القصابين، أن تراجع الأسعار ينذر ببعض المخاطر بسبب تراجع المنتجين عن الإنتاج بنفس الكميات التي كان يتم إنتاجها؛ بسبب تكبدهم خسائر كبيرة نتيجة زيادة الركود في بيع اللحوم البلدية، وزيادة المعروض من اللحوم السودانية والبرازيلية في الأسواق وإقبال المواطنين على اللحوم المستوردة، بسبب ما مرت به الدولة من ظروف اقتصادية، وإجراءات أثرت على القدرة الشرائية للمواطن.
وفى البداية ارجع النائب رائف تمراز عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب تراجع اسعار اللحوم البلدى بالاسواق 20 جنيها خلال اسبوعين إلى، اغراق السوق المحلى باللحوم المستوردة من الخارج، وبالتالى زيادة المعروض من اللحوم البلدى والمستورد بالاسواق.
وتابع رائف تمراز خلال تصريحات لـ:"صدى البلد" أن غلاء الاعلاف مع زيادة اللحوم المستوردة بالاسواق إثر سلبيا على مربي الماشية من الفلاحيين واصبحوا يقبلون على البيع الجماعى للماشية هروبا من غلاء تكلفة تربيتها، مما ادى إلى مضاعفة اللحوم البلدى والمستورد فى الاسواق مع ركود عمليات البيع والشراء.
واضاف عضو لجنة الزراعة، الدولة اوقفت استيراد اللحوم ولكن بعد أن تسببت سياستها المفرطة فى استيراد اللحوم فى خسائر كبيرة للفلاحين من مربى الماشية، معقبا:" اسعار اللحوم البلدى والماشية سترتفع مره أخرى خلال من 3 إلى 4 شهور، عندما تقل اللحوم المستوردة من الاسواق.
ومن جانبه قال النائب محمد تمراز، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن مربّي الماشية من الفلاحين وأصحاب المزارع خسروا ما لا يقل عن 60% من أسعار رءوس الماشية التى يربونها بسبب إغراق السوق المحلية باللحوم المستوردة.
وأضاف النائب محمد تمراز في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن ارتفاع تكلفة تربية الماشية من أعلاف وحشائش وأدوية دفعت الفلاحين من مربى الماشية الآن، إلى البيع بثلث الأسعار، متسائلًا "أين استراتيجية الدولة لحماية الفلاح".
وأكد النائب محمد تمراز، أن الفلاح يعانى بالفعل فى ظل غياب الدولة عن تحديد هوامش ربح لمحاصيلها وإغراق الأسواق بالمحاصيل المستوردة.
وفى سياق متصل أكد النائب محمود شعلان عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، ان اسعار المواشى الحية "مصدر اللحوم البلدى" تراجعت بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة تربية المواشى وهو ما يدفع المربين لبيعها.
وأوضح محمود شعلان في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن اقبال المربين على بيع المواشى "بعد انخفاض اسعارها، مع استيراد الدولة لكميات كبيرة من اللحوم المستوردة إدى إلى اغراق السوق باللحوم المستوردة والبلدى، مع ركود السوق وهو ما أدي إلى تراجع اسعارها بنحو 20 جنيها خلال اسبوعين.
وأضاف عضو لجنة الزراعة ان وقف استيراد اللحوم سيؤدى إلى ارتفاع اسغارها مرة اخرى وهو ما يفيد مربى الماشية فقط وليس باقى المواطنين.