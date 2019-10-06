صاحب هدف إف سي مصر في الزمالك: أهدرنا الفوز ولسنا صيدا سهلا ..فيديو

أبدى عمر الحبشي مهاجم إف سي مصر عن سعادته بهدفه في شباك الزمالك ويعد أول هدف لفريقه في تاريخ الدوري المصري.



وقال الحبشي، عبر قناة تايم سبورت، إن هدفه جاء من الاجتهاد وزملائه مركزين طوال المباراة ونفذوا كافة تعليمات المدرب.



وشدد الحبشي، على أن فريقه أهدر فرصة الفوز التي جاءت في آخر دقيقة من عمر المباراة .



وتابع: تعرض فى شد بـ السمانة ولن استكمل المباراة فاضطر مدرب إلى تغييري.



وواصل: أن نادي إف سي مصر ليس سهلا كما ينظر لنا البعض نعد خصم عنيد وسنفاجئ الفرق الكبيرة في المباريات القادمة .



واختتم: أن خطف نقطة ثمينة من الزمالك ستعطينا دفعة وثقة كبيرة في المباريات القادمة .