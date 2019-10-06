عمرو أديب عن حرب أكتوبر: وقفنا وقفة رجالة.. فيديو

قال الإعلامي "عمرو أديب"، إن الجيش المصري قام بملحمة تاريخية منذ 46 عاما على أراضي سيناء، لتحرير تلك الأرض المباركة من الإسرائيلين، لافتا إلى أن العالم أجمع يدرس تلك الملحمة التاريخية العظيمة.



ونوه "أديب" خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "ام بي سي مصر" الفضائية، إلى أن المصريين هم قاهرو جيش اليهود الاسطوري، محطمين خلاله خط بارليف المنيع، الذي تباهت به إسرائيل أمام العالم، مؤكدا "احنا وقفنا وقفة رجالة".



وأشار: إلى أن بعض القنوات والإعلام المعادي يحاول بث السموم والأكاذيب داخل أذهان الأطفال وصغار السن الذين لم يشهدوا تلك الحرب المجيدة.