Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ملخص وأهداف مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان فى الدوري الإيطالي

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 11:20 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
حقق يوفنتوس الفوز على مضيفه إنتر ميلان ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "جوزيبي مياتزا".

الهدف الأول ليوفنتوس كان بعد تمريرة رائعة من بيانيتش فى اتجاه باولو ديبالا على يسار المنطقة ليتلقاها الأرجنتيني بتسديدة قوية تسكن الشباك بنجاح.

الهدف أُحرز بعد تنفيذ ركلة الجزاء بتسديدة متقنة من لاوتارو مارتينيز على يمين الحارس فويتشيك تشيزني الذي فشل فى التصدي للكرة ، حيث تم احتساب ركلة الجزاء بعد عودة الحكم إلى تقنية الـ VAR التي أظهرت ارتطام الكرة في يد ديليخت. 

وألغى الحكم هدفًا ليوفنتوس من تمريرة وصلت إلى باولو ديبالا المتسلل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدوري الإيطالي.. يوفينتوس يخطف فوزًا قاتلا بهدف كوليبالي أمام نابولي.. تعرف على النتيجة

بث مباشر .. مباراة ميلان وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي

بث مباشر .. مباراة انترناسيونالي ضد لاتسيو في الدوري الإيطالي

التشكيل .. لوكاكو يقود هجوم إنتر .. ورونالدو في ثنائية مع هيجواين لـ يوفينتوس

بالفيديو.. يوفنتوس يضرب إنتر بعد 3 دقائق عبر ديبالا

بمساعدة الـ VAR .. إنتر يرد سريعا ويحرز هدف التعادل في شباك يوفنتوس

ترشيحاتنا

مفاجأة.. الأزهر: لم يتقدم أي طالب لنظام التعليم الطبي الخاص حتى الآن

فتحى عبد الوهاب ينشر صورة لشبيه موشى ديان .. والجمهور ساخرا: ده محمد صبحى

المدرب المصري يكسب الأجنبي.. مختار مختار يثبت فشل ميتشو داخل نادي الزمالك

بعد التعادل مع إف سي مصر.. عضو جديد ينضم لجهاز الزمالك الفني بـ فرمان من مرتضى منصور

مش مسئوليتنا.. "المالية" ترد على تأخر زيادة الرواتب وتطبيق الحد الأدنى للأجور

شاهد.. صفاء أبو السعود وزوجها الشيخ صالح كامل في ظهور نادر بحفل زفاف

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج الم الاسنان بالاعشاب.. 15 طريقة فعالة ونصائح للحصول على أفضل النتائج

رغم حملها .. مي كساب تشاهد الطيب والشرس واللعوب مع الجمهور

قبلة على الخد وضحكة.. ياسمين عبد العزيز فى فيديو طريف مع كلبها ..شاهد