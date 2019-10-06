ملخص وأهداف مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان فى الدوري الإيطالي

حقق يوفنتوس الفوز على مضيفه إنتر ميلان ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "جوزيبي مياتزا".





الهدف الأول ليوفنتوس كان بعد تمريرة رائعة من بيانيتش فى اتجاه باولو ديبالا على يسار المنطقة ليتلقاها الأرجنتيني بتسديدة قوية تسكن الشباك بنجاح.





الهدف أُحرز بعد تنفيذ ركلة الجزاء بتسديدة متقنة من لاوتارو مارتينيز على يمين الحارس فويتشيك تشيزني الذي فشل فى التصدي للكرة ، حيث تم احتساب ركلة الجزاء بعد عودة الحكم إلى تقنية الـ VAR التي أظهرت ارتطام الكرة في يد ديليخت.



