اللواء يسري عمارة يكشف عن تفاصيل أسر الضابط الإسرائيلي عساف ياجوري و4 آخرين .. فيديو

أكد اللواء يسري عمارة الرجل الذي أسر الضابط الإسرائيلي عساف ياجوري أنه لا يستطيع أن ينسى يوم 8 أكتوبر مؤكدا أنه تلقى معلومات وأوصلها لقائد الفرقة الثانية أن إسرائيل ترغب في أن يقطعوا طريق الإسماعيلية بورسعيد على مصر.



وأضاف اللواء يسري عمارة خلال تصريحات لبرنامج مساء dmc عبر فضائية dmc أنه تم الاتفاق مع قائد الفرقة الرابعة مشاة والفرقة 117 على عمل ما يسمى "جيب نيران" على هيئة حرف u وبالفعل وقع الإسرائيليون في هذا الفخ وتم تدمير 73 دبابة.



وتابع يسري عمارة أنه تعرض للإصابة ولم يشعر بها ورغم الإصابة نجح في قتل أحد الجنود الإسرائيليين وقمت بأسر الضابط الإسرائيلى عساف ياجورى وبرفقته 3 جنود إسرائيليين ونزع منهم أسلحتهم.



وأشار اللواء يسري عمارة الى أنه بعد انتهاء المعركة تم تكريمه وحصل على النجمة العسكرية وتم إطلاق اسمه على أهم شوارع بورسعيد وسعيد بما قدمته لمصر وكلنا فداء لمصر.