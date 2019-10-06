المنتج هشام عبد الخالق: الممر أول فيلم به تصوير معارك حربية

قال هشام عبد الخالق، منتج فيلم "الممر"، إن الشعب المصري أصيل رغم ظروف الحياة، لافتًا الي ان إدارة الشؤون المعنوية قامت بالتشجيع وتوفير الإمكانيات الكاملة.



وأضاف "هشام عبد الخالق" منتج فيلم "الممر" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "رانيا هاشم" عبر برنامج "مانشيت" المذاع على قناة "On E “، الي ان هناك رغبه كبيره منذ فترة عمل حدث عن القوات المسحلة و إبراز بطولات الجيش المصري ، لافتًا ان البعض لا يعلم ما فعله الجيش المصري في الحروب السابقة



وأوضح هشام عبد الخالق ان "الممر"اول فيلم مره يتم به تصوير معارك حربيه من خلال التعامل مع المواقع والأسلحة عسكرية ، مؤكدًا على ضرورة إبراز آليات الفيلم لخروج الفيلم بشكل واقعي وحقيقي.



وأكد المنتج ان هذا النوع من الأفلام في الوقت الحالي ليس تجاريًا ولكنه نابع من الحب والصدق الذي ظهر من خلال الأداء والأحداث.