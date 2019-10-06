Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

المنتج هشام عبد الخالق: الممر أول فيلم به تصوير معارك حربية

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 11:38 م
فيلم الممر
فيلم الممر
Advertisements
قسم التوك شو
قال هشام عبد الخالق، منتج فيلم "الممر"، إن الشعب المصري أصيل رغم ظروف الحياة، لافتًا الي ان إدارة الشؤون المعنوية قامت بالتشجيع وتوفير الإمكانيات الكاملة.

وأضاف "هشام عبد الخالق" منتج فيلم "الممر" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "رانيا هاشم" عبر برنامج "مانشيت" المذاع على قناة "On E “، الي ان هناك رغبه كبيره منذ فترة عمل حدث عن القوات المسحلة و إبراز بطولات الجيش المصري ، لافتًا ان البعض لا يعلم ما فعله الجيش المصري في الحروب السابقة

وأوضح هشام عبد الخالق ان "الممر"اول فيلم مره يتم به تصوير معارك حربيه من خلال التعامل مع المواقع والأسلحة عسكرية ، مؤكدًا على ضرورة إبراز آليات الفيلم لخروج الفيلم بشكل واقعي وحقيقي.

وأكد المنتج ان هذا النوع من الأفلام في الوقت الحالي ليس تجاريًا ولكنه نابع من الحب والصدق الذي ظهر من خلال الأداء والأحداث.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إيرادات فيلم الممر تقترب من الـ 75 مليون جنيه في أسبوعه الثامن

الممر.. حكاية الفيلم الأسطوري ومواعيد عرضه على 4 قنوات

لأسباب جماهيرية.. تعديل موعد عرض فيلم الممر

ترشيحاتنا

رغم حملها .. مي كساب تشاهد الطيب والشرس واللعوب مع الجمهور

مش مسئوليتنا.. "المالية" ترد على تأخر زيادة الرواتب وتطبيق الحد الأدنى للأجور

خمسة وخميسة.. أحمد موسى يشيد بمدرب الأهلي الجديد ..فيديو

محمد صلاح يوجه رسالة قاسية لـ اتحاد الكرة ..فيديو

غير مؤثر.. لاعب ليفربول السابق يقلل من غياب محمد صلاح عن الفريق

علاج الم الاسنان بالاعشاب.. 15 طريقة فعالة ونصائح للحصول على أفضل النتائج

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج الم الاسنان بالاعشاب.. 15 طريقة فعالة ونصائح للحصول على أفضل النتائج

رغم حملها .. مي كساب تشاهد الطيب والشرس واللعوب مع الجمهور

قبلة على الخد وضحكة.. ياسمين عبد العزيز فى فيديو طريف مع كلبها ..شاهد