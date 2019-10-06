أخبار البرلمان.. الحكومة تستجيب للبرلمان.. تطبيق الحد الأدنى للأجور بأثر رجعي بدءا من 2000 جنيه.. وأسعار اللحوم ترتفع مرة أخرى

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار المهمة على مدار يوم الاحد 6 أكتوبر، تختص بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نستعرضها فيما يلي:
الحكومة تستجيب للبرلمان..تطبيق الحد الأدنى للأجور بأثر رجعي بدءًا من 2000 جنيه
أشاد النائب عصام الفقى ، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بقرار وزير المالية بشأن سرعة تطبيق زيادات الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى أن القرار يعتبر بمثابة تلبية للمطالب البرلمانية للوزير خلال الفترة الماضية، حيث إننا سبق أن طالبنا بهذا المطلب كنواب منذ فترة طويلة وتقدمنا بطلبات إحاطة بشأنها.
فى 4 خطوات.. تعرف على إجراءات التسجيل الضريبى
يستعد مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالى لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة.
عمرو موسى: 6 أكتوبر نصر وطني ويوم سعادة وفخر المصريين والعرب أجمعين
قال الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، إن السادس من أكتوبر يوم نصر وطني ويوم سعادة وفخر لمصر والمصريين والعرب أجمعين.
برلمانى يطالب بزيادة مخصصات مشاريع الصرف الصحى لـ 30 مليار جنيه
قال النائب خالد عبد العزيز عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب، أن اجندة لجنة الاسكان تشهد زخما كبيرا خلال دور الانعقاد الخامس لمناقشة العديد من طلبات الاحاطة والشكاوى التى تقدم بها العديد من اعضاء البرلمان لا سيما الخاصة بمشاكل المياه والصرف الصحى.
برلمانية: مصر تواجه حربا لتبديد الثقة بين المواطن والدولة
قالت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، إن النجاحات الاقتصادية التي حققتها الدولة المصرية في الفترة الأخيرة، وظهور اكتشافات كبيرة للغاز في المياه الإقليمية لها، يجعلها عرضة لزيادة المؤامرات الخارجية التي تستهدف أمنها.
3 تشريعات جديدة بمناقشات مجلس النواب تعرف عليها
تشهد الجلسة العامة للبرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال،اليوم ، نظر تقرير اللجنة التشريعية والدستورية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بشأن " تغليظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة والغير "، وذلك نظرًا لزيادة معدلات ارتكاب جريمة التعدي على أراضي وعقارات الدولة أو الأفراد وإغتصاب العقارات والتي باتت تؤرق الكثير من أصحابها، ولا سيما مع زيادة التوسع والتخطيط العمراني الذي تشهده البلاد، حيث تتزايد أهمية الحماية الجنائية لحرمة المساكن وأن يأمن الفرد في منزله، وكذلك حق الدولة في العقاب درءًا للجرائم التي تتعلق بالنظام الاجتماعي.
البرلمان يكشف أسباب تراجع أسعار اللحوم 20 جنيها للكيلو
قال النائب محمد تمراز، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن مربّي الماشية من الفلاحين وأصحاب المزارع خسروا ما لا يقل عن 60% من أسعار رؤوس الماشية التى يربونها بسبب إغراق السوق المحلية باللحوم المستوردة.
العبور الثاني.. برلماني: الحرب في سيناء لم تنتهِ بانتصار أكتوبر 73
قال النائب خالد عبد العزيز عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب، ان الحرب فى سيناء لم تنته بانتصار 6 اكتوبر 1973، فالعديد من القوى المعادية لمصر حريصة من خلال عدد من الاساليب ان تبقى سيناء بعيدة عن التنمية، وهذا نراه من خلال دعمها للعناصر الارهابية هناك.
زيادة جديدة.. البرلمان يصدم المصريين بعد تراجع أسعار اللحوم البلدية
ارجع النائب رائف تمراز عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب تراجع اسعار اللحوم البلدى بالاسواق 20 جنيها خلال اسبوعين إلى، اغراق السوق المحلى باللحوم المستوردة من الخارج، وبالتالى زيادة المعروض من اللحوم البلدى والمستورد بالاسواق.
الحكومة تستجيب للبرلمان..تطبيق الحد الأدنى للأجور بأثر رجعي بدءًا من 2000 جنيه
أشاد النائب عصام الفقى ، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بقرار وزير المالية بشأن سرعة تطبيق زيادات الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى أن القرار يعتبر بمثابة تلبية للمطالب البرلمانية للوزير خلال الفترة الماضية، حيث إننا سبق أن طالبنا بهذا المطلب كنواب منذ فترة طويلة وتقدمنا بطلبات إحاطة بشأنها.
فى 4 خطوات.. تعرف على إجراءات التسجيل الضريبى
يستعد مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالى لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة.
عمرو موسى: 6 أكتوبر نصر وطني ويوم سعادة وفخر المصريين والعرب أجمعين
قال الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، إن السادس من أكتوبر يوم نصر وطني ويوم سعادة وفخر لمصر والمصريين والعرب أجمعين.
برلمانى يطالب بزيادة مخصصات مشاريع الصرف الصحى لـ 30 مليار جنيه
قال النائب خالد عبد العزيز عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب، أن اجندة لجنة الاسكان تشهد زخما كبيرا خلال دور الانعقاد الخامس لمناقشة العديد من طلبات الاحاطة والشكاوى التى تقدم بها العديد من اعضاء البرلمان لا سيما الخاصة بمشاكل المياه والصرف الصحى.
برلمانية: مصر تواجه حربا لتبديد الثقة بين المواطن والدولة
قالت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، إن النجاحات الاقتصادية التي حققتها الدولة المصرية في الفترة الأخيرة، وظهور اكتشافات كبيرة للغاز في المياه الإقليمية لها، يجعلها عرضة لزيادة المؤامرات الخارجية التي تستهدف أمنها.
3 تشريعات جديدة بمناقشات مجلس النواب تعرف عليها
تشهد الجلسة العامة للبرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال،اليوم ، نظر تقرير اللجنة التشريعية والدستورية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بشأن " تغليظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة والغير "، وذلك نظرًا لزيادة معدلات ارتكاب جريمة التعدي على أراضي وعقارات الدولة أو الأفراد وإغتصاب العقارات والتي باتت تؤرق الكثير من أصحابها، ولا سيما مع زيادة التوسع والتخطيط العمراني الذي تشهده البلاد، حيث تتزايد أهمية الحماية الجنائية لحرمة المساكن وأن يأمن الفرد في منزله، وكذلك حق الدولة في العقاب درءًا للجرائم التي تتعلق بالنظام الاجتماعي.
البرلمان يكشف أسباب تراجع أسعار اللحوم 20 جنيها للكيلو
قال النائب محمد تمراز، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن مربّي الماشية من الفلاحين وأصحاب المزارع خسروا ما لا يقل عن 60% من أسعار رؤوس الماشية التى يربونها بسبب إغراق السوق المحلية باللحوم المستوردة.
العبور الثاني.. برلماني: الحرب في سيناء لم تنتهِ بانتصار أكتوبر 73
قال النائب خالد عبد العزيز عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب، ان الحرب فى سيناء لم تنته بانتصار 6 اكتوبر 1973، فالعديد من القوى المعادية لمصر حريصة من خلال عدد من الاساليب ان تبقى سيناء بعيدة عن التنمية، وهذا نراه من خلال دعمها للعناصر الارهابية هناك.
زيادة جديدة.. البرلمان يصدم المصريين بعد تراجع أسعار اللحوم البلدية
ارجع النائب رائف تمراز عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب تراجع اسعار اللحوم البلدى بالاسواق 20 جنيها خلال اسبوعين إلى، اغراق السوق المحلى باللحوم المستوردة من الخارج، وبالتالى زيادة المعروض من اللحوم البلدى والمستورد بالاسواق.
أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن أن الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلمته التى القاها بمناسبة الذكرى الـ 46 لانتصار السادس من اكتوبر بعث بعدة رسائل للداخل والخارج مفادها أن المصريين قادرون على مواجهة التحديات والمخاطر التى تواجه مصر داخليا او خارجيا.
نائب يطالب الوزراء بترجمة اهتمامات الرئيس إلى قرارات على أرض الواقع
نائب يطالب الوزراء بترجمة اهتمامات الرئيس إلى قرارات على أرض الواقع
قال النائب سليمان فضل العميرى، إن القيادة السياسية حريصة على الاهتمام بجميع الملفات الخاصة بالمواطن المصرى، وفى مقدمتها ملف الرعاية والحماية الاجتماعية، والمنظومة الصحية، والتعليمية، وملف الطرق والخدمات والمرافق، ولكن هناك تراخٍ من قبل بعض التنفيذيين فى ترجمة هذا الاهتمام على أرض الواقع.