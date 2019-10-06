أخبار البرلمان.. الحكومة تستجيب للبرلمان.. تطبيق الحد الأدنى للأجور بأثر رجعي بدءا من 2000 جنيه.. وأسعار اللحوم ترتفع مرة أخرى









نائب يطالب الوزراء بترجمة اهتمامات الرئيس إلى قرارات على أرض الواقع أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن أن الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلمته التى القاها بمناسبة الذكرى الـ 46 لانتصار السادس من اكتوبر بعث بعدة رسائل للداخل والخارج مفادها أن المصريين قادرون على مواجهة التحديات والمخاطر التى تواجه مصر داخليا او خارجيا.

قال النائب سليمان فضل العميرى، إن القيادة السياسية حريصة على الاهتمام بجميع الملفات الخاصة بالمواطن المصرى، وفى مقدمتها ملف الرعاية والحماية الاجتماعية، والمنظومة الصحية، والتعليمية، وملف الطرق والخدمات والمرافق، ولكن هناك تراخٍ من قبل بعض التنفيذيين فى ترجمة هذا الاهتمام على أرض الواقع.



