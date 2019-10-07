Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الصين: تسجيل 3 آلاف شركة بالمعرض الدولى للاستيراد بشنغهاي

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 03:01 ص
المعرض الدولى للاستيراد
المعرض الدولى للاستيراد بشنغهاي
Advertisements
وكالات
أعلنت الهيئة المنظمة لمعرض الصين الدولى للاستيراد أن أكثر من 3000 شركة من نحو 150 دولة ومنطقة سجلت نفسها للمشاركة فى الدورة الثانية من معرض الصين الدولى للاستيراد المقرر تنظيمه فى شنجهاى خلال الفترة بين 5 و10 نوفمبر المقبل.

وذكرت الهيئة أن أعداد الدول والمناطق والشركات المشاركة فى المعرض تجاوزت مثيلتها فى الدورة الأولى، مشيرة إلى أن عدد المنتجات والتكنولوجيا الجديدة التى ستعرض للمرة الأولى خلال المعرض ستتجاوز أيضا مثيلتها فى نسخة العام السابق.

وأضافت الهيئة أن 10 دول من بينها فرنسا وإيطاليا يشاركون كضيوف شرف فى دورة هذا العام، مشيرة إلى أن الدورة الثانية للمعرض ستتضمن إطلاق منصة "كل جديد" لأول مرة بمعرض الاستيراد، لعرض المنتجات، والتقنيات والخدمات الجديدة، وسياسات التصدير والاستيراد، وإطلاق منصة جديدة خاصة بالمنتجات الأكثر أفضلية للإسهام فى زيادة الاستهلاك وسلاسته، وفتح منطقة جديدة لتجربة القيادة الخارجية للسيارات لأول مرة، لعرض "الحياة فى سيارة المستقبل".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

واتساب يكشف عن صدمة كبرى لمستخدمي آيفون

تصرف غريب من ميتشو بعد تعادل الزمالك القاتل أمام إف سي مصر

الرئيس الأمريكي يعلن عن خوفه من هذا الأمر في حالة عزله

تعليق ناري من مدرب نادي اف سى مصر ضد ميتشو بعد التعادل مع الزمالك ..فيديو

قبلة على الخد وضحكة.. ياسمين عبد العزيز فى فيديو طريف مع كلبها ..شاهد

أخبار النادي الأهلي اليوم 6-10-2019.. فرص لحاق نجم الأهلي بمباراة الزمالك وشباب الأحمر يفوز على الجونة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرز قوامها الرشيق.. ميرنا الطحان تتألق بفستان أزرق مثير

بفستان شبيكة .. بشرى تستعرض أنوثتها بالأبيض

بملامح حزينة .. الفنانة وعد بإطلالة بسيطة تكشف عن أسود ابتلاء تتعرض له