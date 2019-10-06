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أخبار البلد

ختام معسكر عمل "العذراء الفجالة" لتوزيع احتياجات 5 آلاف أسرة تحت خط الفقر

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 11:43 م
صدى البلد
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سامح سلام
اختتم ببرج العرب معسكر العمل السادس عشر بكنيسة السيدة العذراء مريم بالفجالة، والذي شارك فيه ٤٠٠ من شعب الكنيسة ذاتها من مختلف الاعمار.

واتسم العمل داخل المعسكر بروح المحبة والالتزام والعمل الجماعي. وتم خلاله إنجاز وتنفيذ وتصنيع ٤٠٠٠ عبوة بها مواد غذائية، ١٢٠ سريرا، ٢٠٠ (طبلية)، ١٠٠ مكتب، ٣٠٠٠ قطعة ملابس، ٦٠٠ شنطة مستلزمات عناية شخصية للأطفال، وذلك لخدمة حوالى ٥٠٠٠ أسرة تعيش تحت خط الفقر بقري الصعيد والبحيرة.

ويولي قداسة البابا تواضروس الثاني منذ عدة سنوات اهتمامًا كبيرًا بالمعسكر ووضع له شعار: "المحبة تسبق العطية"، بينما حرص نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لقطاع كنائس وسط القاهرة على زيارة المعسكر.

وشارك الأنبا رافائيل في عملية تجهيز عبوات المواد الغذائية وتنفيذ الأَسِرَّة والمكاتب، كما شارك في خط تعبئة الملابس ولعب الأطفال المشاركين في عمل المعسكر بمشاركة نيافته في تعبئة حقائب العناية الشخصية للأطفال.

وألقى نيافته كلمة لشعب الكنيسة بهذه المناسبة، ولا تتوقف خدمة معسكر العمل عند المعسكر السنوي بل هي خدمة مستمرة طوال العام من خلال أيام العمل الدورية التي يتم تنظيمها داخل الكنيسة بالفجالة، ويعتمد المعسكر بشكل أساسي على التبرعات المادية والعينية.
ختام معسكر عمل "العذراء الفجالة" لتوزيع احتياجات 5 آلاف أسرة تحت خط الفقر
ختام معسكر عمل "العذراء الفجالة" لتوزيع احتياجات 5 آلاف أسرة تحت خط الفقر
ختام معسكر عمل "العذراء الفجالة" لتوزيع احتياجات 5 آلاف أسرة تحت خط الفقر
ختام معسكر عمل "العذراء الفجالة" لتوزيع احتياجات 5 آلاف أسرة تحت خط الفقر
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