حوادث وضحايا فى يوم.. اختل توازنها أثناء نشر الغسيل.. مصرع طالبة في بني سويف.. انتحار ربة منزل في ظروف غامضة بالمنيا

-مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارتين بصحراوي بني سويف

-مصرع شخصين في حريق بورشة تصنيع عطور بالإسكندرية

-جهود أمنية لضبط المتهمين بقتل سائق توك توك بالقليوبية





لقيت طالبة مصرعها، عقب وصولها إلى مستشفى سمسطا المركزي جنوب بني سويف، إثر سقوطها من أعلى سطح منزلها بقرية بدهل التابعة لدائرة المركز، بعد اختلال توازنها أثناء نشر الغسيل، وتحرر محضر بالواقعة.



تلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة سمسطا، يفيد باستقبال مستشفى سمسطا المركزي، طالبة تدعى "رضوى. ج"، 17 عاما، مقيمة قرية بدهل، دائرة المركز، جثة هامدة، ادعاء سقوط من علو.



وتبين من التحريات الأولية أنه أثناء قيام المتوفاة بنشر الغسيل أعلى سطح المنزل، اختل توازنها فسقطت في الشارع وأصيبت بإصابات بالغة نقلت على أثرها للمستشفى المركزي، إلا أنها توفيت عقب وصولها.



كما تبين من سؤال والدها، قرر أنه أثناء قيام ابنته المتوفاة بنشر الملابس على سطح الطابق الثاني بالمنزل، اختل توازنها وسقطت بالشارع، وتم نقلها للمستشفى، وتوفيت عقب وصولها، ولم يتهم أحدا، ونفى وجود شبهة جنائية.



وبتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة نزيف بالأنف والمخ نتيجة كسر بقاع الجمجمة إثر السقوط من علو، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وتحرر المحضر رقم 2714 إداري مركز شرطة سمسطا.



فيما لقى شخص مصرعة وأصيب آخر فى حادث تصادم سيارتين نقل على الطريق الصحراوى الشرقى القديم جنوب مدينة بنى سويف تجاه محافظة المنيا.



وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين نقل على الطريق الصحراوى الشرقى القديم جنوب مدينة بنى سويف .



وانتقلت سيارتا إسعاف إلى موقع البلاغ لنقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف النموذجى.



واستقبل مستشفى بنى سويف النموذجى صبري صبري علي سليمان مقيم فارسكور دمياط 57 سنة سائق جثة هامدة وتم إيداعه مشرحة المستشفى.



كما استقبل المستشفى محمد خالد محمد 27 سنة مقيم ملوي المنيا مصاب كسر بالكتف الأيمن.



تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



فيما نشب حريق بورشة "تصنيع عطور" أسفل عقار كائن بشارع سنان باشا خلف قسم المنشية، وتمكنت الحماية المدنية من إخماد الحريق.



وأسفر الحريق عن مصرع شخصين كانا متواجدين داخل الورشة التي تحوي مواد تُساعد على الاشتعال، وإصابة ثلاثة آخرين، وتم نقلهم على الفور من خلال سيارات الإسعاف لمستشفى رأس التين العام.



وانتقلت المهندسة سحر شعبان رئيس حي الجمرك إلى موقع الحادث لمتابعة تداعيات الواقعة وإتخاذ الإجراءات العاجلة، وتوجهت إلى المستشفى للإطمئنان على الحالة الصحية للمصابين وتوفير الإمكانيات الطبية والرعاية اللازمة لهم.



وتوجهت قوات قسم شرطة المنشية بقيادة العميد أشرف عبدالله مأمور القسم، ومعاوني المباحث إلى موقع الحريق لمتابعة تداعيات الواقعة واتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة.



وفى سياق متصل تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض مقتل سائق على أيدي مجهولين قاموا باستدراجه بحجة توصيلهم وتعدوا عليه بالضرب وقتله وسرقة "توك توك" يعمل عليه وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بدفن جثة عقب مناظرة الطب الشرعي لها.



وكان اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي بعثور الأهالي على جثة "س. ط" سائق جثة هامدة وبها ذبح بالرقبة.



وتم إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية وتبين من التحريات الأولية أن المجني عليه يعمل سائقا على مركبة توك توك وأن مجهولين قاموا باستدراجه بحجة توصيلهم لمدينة الخانكة



وقاموا بقتله لاعتراضه على أخذ توك توك منه وألقوا بجثته وسرقوا التوك توك وتم تشكيل فريق بحث لفحص علاقات المجني عليه والمترددين عليه وجارى تحديد المتهمين وتولت النيابة التحقيق.



كما أقدمت ربة منزل على الانتحار في ظروف غامضة تم نقل الجثة للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء مجدي سالم مدير المباحث الجنائية بانتحار «ش.م.ع»، 22 سنة ربة منزل، ومقيمة بدائرة مركز العدوة قامت بإعداد مشنقة لنفسها والتخلص من حياتها لمرورها لظروف اجتماعية.



تم إجراء معاينة النيابة العامة، ونقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى العدوة المركزي، وكشف تقرير مفتش صحة العدوة، عن وفاة ربة منزل نتيجة إصابتها بكسور بعنق الرقبة واختناق وهبوط حاد بالدورة الدموية.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف.

