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توك شو

أحمد رزق يشيد بشخصية إحسان في فيلم "الممر"

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 11:37 م
احمد رزق
احمد رزق
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خالد محيي الدين
قال الفنان أحمد رزق إن دوري فيلم "الممر" كان يمثل طبيعة الشعب المصري والحس الفكاهي في التعامل مع الظروف.

وأَضاف احمد رزق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "رانيا هاشم " عبر برنامج "مانشيت" المذاع على قناة "On E “ أن شخصية "إحسان" كانت قائمة على إبراز طبيعة الشعب المصري وأنه قادر على تغيير حالته مع تغير الأحداث والظروف.

وأشار أحمد رزق إلى أن الفيلم مائل للمشاعر تكاد تصل للدموع حيث كانت الرغبة لدى المخرج شريف عرفة في إظهار الضحكة والابتسامة للمُشاهد من خلال شخصية "إحسان".
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