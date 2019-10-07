طفل 11 عاما يعيش بثلاث أرجل .. شاهد التفاصيل

توسل والدا طفل هندي يبلغ من العمر 11 عامًا لديه ثلاث أرجل وإعاقات أخرى إلى المسؤولين لتقديم مساعدة مالية لعلاجه المستمر، وبالرغم من ولادة الصبي بثلاث ارجل ، إلا أنه يعاني من ضعف بصري وصمم جزئيًا.
ووفقًا لموقع الفيديوهات الشهير "لايف ليك"، أنه يتم علاج الصبي حاليًا في منشأة تديرها الحكومة في بوبانسوار بولاية أوديشا ، حيث لم يعد بإمكان عائلته في مواصلة رعايته بعد صرف جميع أموالهم على علاجه.
ووفقًا لموقع الفيديوهات الشهير "لايف ليك"، أنه يتم علاج الصبي حاليًا في منشأة تديرها الحكومة في بوبانسوار بولاية أوديشا ، حيث لم يعد بإمكان عائلته في مواصلة رعايته بعد صرف جميع أموالهم على علاجه.