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منوعات

طفل 11 عاما يعيش بثلاث أرجل .. شاهد التفاصيل

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 12:58 ص
صدى البلد
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أحمد شريف
توسل والدا طفل هندي يبلغ من العمر 11 عامًا لديه ثلاث أرجل وإعاقات أخرى إلى المسؤولين لتقديم مساعدة مالية لعلاجه المستمر، وبالرغم من ولادة الصبي بثلاث ارجل ، إلا أنه يعاني من ضعف بصري وصمم جزئيًا.

ووفقًا لموقع الفيديوهات الشهير "لايف ليك"، أنه يتم علاج الصبي حاليًا في منشأة تديرها الحكومة في بوبانسوار بولاية أوديشا ، حيث لم يعد بإمكان عائلته في مواصلة رعايته بعد صرف جميع أموالهم على علاجه.



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