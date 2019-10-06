Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار النادي الأهلي اليوم 6-10-2019.. فرص لحاق نجم الأهلي بمباراة الزمالك وشباب الأحمر يفوز على الجونة

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 11:43 م
حسام الحارتي
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الأحد ، 6 أكتوبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك .. وجاءت كالتالي:


شباب الأهلي يفوز على الجونة بهدف في دوري الجمهورية


نجح فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٩ في الفوز على مضيفه الجونة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد ضمن الجولة الرابعة من دوري الجمهورية للشباب.


بعد إصابته.. مصادر تكشف فرص لحاق نجم الأهلي بـ مباراة القمة أمام الزمالك


كشفت مصادر خاصة بالأهلي عن أن عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي سوف يغيب مدة تصل إلى 10 أيام.

تدريبات بدنية إضافية لرباعي الأهلي


خاض سعد سمير ومحمد محمود وحسين السيد وعمار حمدي، رباعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات بدنية إضافية تحت اشراف توماس بينكيل، مخطط الأحمال، في نهاية مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.


تدريبات استشفائية لـ ياسر إبراهيم في الأهلي


أدى ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات استشفائية، على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اخبار نادي الزمالك اليوم السبت 3-8-2019

اخبار الرياضة .. منتخب مصر للناشئين فى دور الـ16 .. فيفا يحتفل بهدف صلاح .. والجونة يضم نجم الاهلي

اخبار نادي الزمالك اليوم الخميس.. مباريات الفريق في الدوري المصري 2020.. وجنش في ألمانيا

تدريبات خاصة لرباعي الأهلي

اخبار الاهلي اليوم السبت.. الزمالك سبب عدم إذاعة مباراة كانو سبورت.. موعد ظهور الفريق بقميصه الجديد

تدريبات استشفائية لـ ياسر إبراهيم في الأهلي

ترشيحاتنا

هل يجوز ظهور شعري أمام زوج أختي؟.. مجمع البحوث الاسلامية يجيب

لن تصدق.. سعر خرافي لـ فستان وحقيبة درة

رغم حملها .. مي كساب تشاهد الطيب والشرس واللعوب مع الجمهور

من حكايات الحرب.. بطولة أمير الكويت في أكتوبر 73.. حرك ثلث جيش بلاده للدفاع عن سيناء

مطاردة هوليوودية بين سعوديين بسلاح رشاش على طريق سريع.. فيديو

فيديوجراف.. مفاجأة في أزمة سمية الخشاب وأحمد سعد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج الم الاسنان بالاعشاب.. 15 طريقة فعالة ونصائح للحصول على أفضل النتائج

رغم حملها .. مي كساب تشاهد الطيب والشرس واللعوب مع الجمهور

قبلة على الخد وضحكة.. ياسمين عبد العزيز فى فيديو طريف مع كلبها ..شاهد