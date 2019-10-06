أخبار النادي الأهلي اليوم 6-10-2019.. فرص لحاق نجم الأهلي بمباراة الزمالك وشباب الأحمر يفوز على الجونة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الأحد ، 6 أكتوبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك .. وجاءت كالتالي:نجح فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٩ في الفوز على مضيفه الجونة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد ضمن الجولة الرابعة من دوري الجمهورية للشباب.كشفت مصادر خاصة بالأهلي عن أن عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي سوف يغيب مدة تصل إلى 10 أيام.خاض سعد سمير ومحمد محمود وحسين السيد وعمار حمدي، رباعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات بدنية إضافية تحت اشراف توماس بينكيل، مخطط الأحمال، في نهاية مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.أدى ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات استشفائية، على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.