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تعليق نارى من عمرو اديب على تشابه تغريدات الجزيرة وافيخاى ادرعى عن نصر أكتوبر

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 11:45 م
عمرو اديب
عمرو اديب
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خالد محيي الدين
قال الإعلامي عمرو أديب، إن قنوات الإخوان المعادية تسعى دائما لتشويه صورة الإعلام المصري والتشكيك فى مصداقيته، لافتا إلى أنه فوجئ بهجوم شرس عليه في 4 قنوات في نفس التوقيت من بينها "مكملين، والجزيرة".

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أثناء تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن الإعلام المعادي الخاص بالإخوان يحاول هدم البلد بأي طريقة في سبيل حصوله على مقعد الحكم، ويعملون على تغيير حقائق حرب أكتوبر لتدمير الجيش.

ونوه الإعلامي عمرو أديب، بأن قناة الجزيرة القطرية وأفيخاي أدرعي، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، يكتبان نفس التغريدات على موقع "تويتر".
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