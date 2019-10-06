تعليق نارى من عمرو اديب على تشابه تغريدات الجزيرة وافيخاى ادرعى عن نصر أكتوبر

قال الإعلامي عمرو أديب، إن قنوات الإخوان المعادية تسعى دائما لتشويه صورة الإعلام المصري والتشكيك فى مصداقيته، لافتا إلى أنه فوجئ بهجوم شرس عليه في 4 قنوات في نفس التوقيت من بينها "مكملين، والجزيرة".





وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أثناء تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن الإعلام المعادي الخاص بالإخوان يحاول هدم البلد بأي طريقة في سبيل حصوله على مقعد الحكم، ويعملون على تغيير حقائق حرب أكتوبر لتدمير الجيش.



