بحضور مفتي الجمهورية .. عقد قران الزميل محمود ضاحي الجلاد

في حفل عائلي احتفل الزميل محمود ضاحي الجلاد بعقد قرانه بنادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر بمدينة نصر.



وعقد القران للعروسين الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، متمنيا لهم السعادة في حياتهم الجديدة وأن يرزقهم الله الذرية الصالحة.



كما حضر الحفل عدد من الصحفيين والكتاب وأساتذة الجامعات ، وأهل العروسين، وبهذه المناسبة يهنئ موقع صدى البلد الزميل محمود ضاحي الجلاد بزفافه السعيد، وأن يديم عليهم الفرحة والسرور.

