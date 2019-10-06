Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بحضور مفتي الجمهورية .. عقد قران الزميل محمود ضاحي الجلاد

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 11:39 م
محمود ضاحي الجلاد
محمود ضاحي الجلاد مع مفتي الجمهورية
Advertisements
في حفل عائلي احتفل الزميل محمود ضاحي الجلاد بعقد قرانه بنادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر بمدينة نصر.

وعقد القران للعروسين الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، متمنيا لهم السعادة في حياتهم الجديدة وأن يرزقهم الله الذرية الصالحة.

كما حضر الحفل عدد من الصحفيين والكتاب وأساتذة الجامعات ، وأهل العروسين، وبهذه المناسبة يهنئ موقع صدى البلد الزميل محمود ضاحي الجلاد بزفافه السعيد، وأن يديم عليهم الفرحة والسرور.
بحضور مفتي الجمهورية .. عقد قران الزميل محمود ضاحي الجلاد
بحضور مفتي الجمهورية .. عقد قران الزميل محمود ضاحي الجلاد
بحضور مفتي الجمهورية .. عقد قران الزميل محمود ضاحي الجلاد
بحضور مفتي الجمهورية .. عقد قران الزميل محمود ضاحي الجلاد
Advertisements

ترشيحاتنا

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك واف سي مصر في الدوري المصري

حازم إمام يفتح النار على ميتشو المدير الفني للزمالك

على طريقة شيرين عبد الوهاب .. أول رد من فنانة شهيرة على استهزائها بسائقي الأجرة .. فيديو

البرلمان يكشف أسباب تراجع أسعار اللحوم 20 جنيها للكيلو

شاهد.. صفاء أبو السعود وزوجها الشيخ صالح كامل في ظهور نادر بحفل زفاف

غير مؤثر.. لاعب ليفربول السابق يقلل من غياب محمد صلاح عن الفريق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج الم الاسنان بالاعشاب.. 15 طريقة فعالة ونصائح للحصول على أفضل النتائج

رغم حملها .. مي كساب تشاهد الطيب والشرس واللعوب مع الجمهور

قبلة على الخد وضحكة.. ياسمين عبد العزيز فى فيديو طريف مع كلبها ..شاهد