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برلمان

عمر مروان: نصر أكتوبر تجسدت به وحدة العرب واصطفاف الشعب المصري حول قواته المسلحة

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 01:28 ص
حرب اكتوبر
حرب اكتوبر
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ا ش ا

قال وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان إن يوم السادس من أكتوبر عام 1973 له مكانة خاصة لدى المصريين والعرب؛ وأن هذه الأيام نواجه حروبًا بأشكال جديدة غير الشكل التقليدي لا تقل عنه فتكًا وخطورةً، لأنها تنتهي إلى تآكل المجتمع داخليًا وتدمير الدولة.

وأكد مروان- في بيان صحفي مساء اليوم الأحد - أن نصر أكتوبر العسكري تجسدت به وحدة العرب، واجتمع الشعب المصري على قلب رجل واحد خلف قيادته وقواته المسلحة، مشددا على أن النصر على الإرهابيين والخائنين والحاقدين يستهدف رفعة وعزة ورخاء مصر.

ولفت وزير شئون مجلس النواب إلى أن المال يلعب الدور الرئيس في الحروب الجديدة؛ بشراء النفوس الضعيفة وتضليل العقول ونشر سموم الشائعات، والترويج للأفكار الهدامة.

وشدد على الحاجة إلى استعادة روح نصر أكتوبر من وعي حقيقي بالمصالح والمخاطر، والتكاتف بين جميع فئات الوطن، والاصطفاف خلف القيادة في المواجهة المفروضة علينا، مشيرا إلى أن النصر كان ثمنه أرواح الشهداء، ودماء المصابين، وصمود المخلصين.

وأضاف"كل الإجلال لهم جميعًا وتحية واجبة لقواتنا المسلحة وللشعب المصري الذي دعمها، ووقف خلفها سدًا منيعًا ضد أي محاولة للتأثير عليها، أو النيل من عزمها، أو تقليل قدراتها".
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